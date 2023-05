Nomine: Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia, Roberto Sergio Ad della RAI e Andrea De Gennaro prossimo capo GdF

Raggiunta l’intesa dopo le polemiche della settimana scorsa. Al prossimo Cdm sarà formalizzata anche la scelta del prossimo capo della Guardia di Finanza che sarà Andrea De Gennaro

Dopo le polemiche e il rinvio della settimana scorsa, è arrivata finalmente l’intesa nel governo per le nomine al comando della Polizia, della Guardia di Finanza e della RAI. L’accordo è stato raggiunto nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri che ha varato il pacchetto semplificazioni.

Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia

Vittorio Pisani, attuale vicedirettore dell’Aisi, è stato scelto nel ruolo di capo della Polizia e di direttore generale della Pubblica Sicurezza. Il capo uscente, Lamberto Giannini, invece, diventerà il prefetto di Roma con la responsabilità di guidare la Capitale verso il Giubileo 2025.

“Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza. Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi al termine del Consiglio dei ministri. “Sono certo, conoscendo le straordinarie qualità di entrambi, – aggiunge nella nota il Ministro – che la loro nomina contribuirà a rafforzare l’azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalità. Sarò al loro fianco nel lavoro impegnativo a cui sono chiamati in questo delicato frangente, e rivolgerò particolare attenzione alle sfide che attendono la Capitale dove io stesso, dopo la mia esperienza di Capo di gabinetto del Viminale, ho svolto le funzioni di prefetto prima di assumere l’attuale incarico”.

Andrea De Gennaro prossimo capo della Guardia di Finanza

Sulla base dell’accordo politico già raggiunto, confermata anche la scelta del prossimo capo della Guardia di Finanza. La scelta è ricaduta su Andrea De Gennaro, attuale comandante in seconda. A causa dell’assenza del Ministro Giorgetti, impegnato in Giappone per il G7 dei ministri delle Finanze e dei governatori centrali, la nomina sarà formalizzata al prossimo Consiglio dei Ministri.

Il Mef sceglie Roberto Sergio come AD della RAI

Dopo le dimissioni in settimana di Carlo Fuortes sarà, invece, l’attuale direttore di Rai Radio Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato della RAI. Sergio prima sarà scelto come consigliere di amministrazione per, poi, essere nominato Ad in assemblea dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Consiglio dei ministri, ha deliberato “su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione del dottor Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220. Il Ministero dell’economia e delle finanze, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina del dottor Sergio quale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato” si legge nel comunicato finale del Cdm.