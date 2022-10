Nomine Pirelli, Li Fanrong proposto come Presidente dopo le dimissioni di Ning Gaoning

Cambio della guardia alla Presidenza della Pirelli: a seguito delle dimissioni di Ning Goaning verra proposto nello stesso ruolo Li Fanrong

Cambio alla presidenza della Pirelli. Li Fanrong è stato proposto alla carica di Presidente dopo che – come recita una nota ufficiale del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera – l’attuale Presidente di Pirelli & C. S.p.A. Ning Gaoning si è dimesso da tutte le cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia dalla data odierna, in ragione della cessazione dalla sua carica di Presidente di Sinochem Holdings Corporation Ltd.

Pirelli ringrazia Ning Gaoning per il contributo dato in questi anni alla Società e precisa che alla data odierna Ning Gaoning non risulta detenere azioni e/o altri strumenti finanziari

emessi da Pirelli e che non sono previste attribuzioni di indennità o altri benefici conseguenti la

cessazione dalla carica.

A seguito delle dimissioni comunicate da Ning Gaoning, il nuovo Presidente di Sinochem, Li Fanrong,

ha comunicato alla Società la propria disponibilità ad accettare sin d’ora l’eventuale nomina a

Consigliere per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione Pirelli nonché la carica di

Presidente della Società.

In ragione di quanto sopra, il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato, Marco Tronchetti

Provera, convocherà il Consiglio di Amministrazione per proporre la cooptazione di Li Fanrong e la sua

successiva nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione.