Nikon dice addio alle reflex e archivia 60 anni di storia della fotografia

L’iconimo marchio non produrrà nuovi modelli. Finisce l’era delle reflex Nikon che hanno fatto la storia della fotografia

Nikon non produrrà più fotocamere reflex. La notizia arriva dal giornale economico giapponese Nikkei, secondo cui l’iconico marchio da oggi in poi la società si concentrerà solo sulle fotocamere mirrorless e non produrrà più modelli dotati di pentaprisma e mirino ottico.

Una novità che rappresenta la fine di un’era. Quella delle macchine fotografiche professionali reflex che hanno fatto la storia della fotografia mondiale. Oggetto del desiderio di tutti gli appassionati, ma anche al centro di uno scontro all’ultima foto tra due scuole di pensiero: meglio Nikon o Canon? Una risposta definitiva non l’ha mai trovata nessuno.

Subito dopo la pubblicazione della notizia, Nikon ha diffuso un comunicato nel quale assicura che la produzione delle reflex esistenti non verrà ancora fermata e che l’assistenza e supporto delle macchine fotografiche in commercio proseguirà ancora. Il comunicato però non contiene il dato più importante e cioè che l’azienda non presenterà più un nuovo modello reflex.

Nikon si è dovuta arrendere ai cambiamenti che hanno strozzato il settore, che con l’avvento del digitale e degli smartphone si è trasformato velocemente in una nicchia per appassionati e addetti ai lavori.