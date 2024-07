Niente trucchi, la cosmetica vale 7 miliardi: export a +20,2%

L’export del settore si concentra in 10 mercati chiave che assorbono il 63% del totale. Ma non sono solo i mercati storici a confermare l’appeal globale del Belpaese: nel 2023 la Polonia si è imposta tra i mercati di sbocco con un aumento del 20,5%,

raggiungendo i 307,4 milioni

Secondo i dati di Cosmetica Italia di marzo 2024, il Made in Italy oltreconfine ha registrato un balzo del +20,2% nel 2023, superando i 7 miliardi di euro. Il dato, basato su stime preliminari, conferma il trend positivo del settore, con una crescita a doppia cifra delle esportazioni che ha contribuito in modo significativo all’aumento del totale fatturato dal settore.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni dovute all’aumento dei costi delle materie prime e dei trasporti, la cosmetica ha dimostrato particolare solidità, continuando a crescere e ad affermarsi sui mercati internazionali.

Cosmetica: i mercati chiave

Un aspetto interessante è la concentrazione dell’export in 10 mercati chiave, che assorbono circa il 63% del totale. Tra questi spiccano: Usa (+31,8%), Francia (+12,6%) e Germania (+32,2%), che da soli rappresentano oltre 2,3 mld di vendite. Ma non sono solo i mercati storici a confermare l’appeal globale del Belpaese: la Polonia si posiziona al 6° posto con un aumento del +20,5% nel 2023, raggiungendo i 307,4 milioni di euro.

Un aiuto all’export: la piattaforma Yes Connect

Il trend positivo conferma la continua richiesta di prodotti a livello internazionale. Tuttavia, per molte imprese non è semplice cogliere queste opportunità sui mercati esteri. Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale con la piattaforma Yes Connect. Yes Connect è uno strumento con l’obiettivo di ottimizzare il processo di ricerca e selezione di partner commerciali all’estero. La piattaforma utilizza un sofisticato software elaborato da Your Export Studio per analizzare oltre 500 milioni di imprese in 196 paesi identificando distributori, importatori e buyer che meglio soddisfano le esigenze specifiche dell’utente.

Attraverso criteri chiave come settore, dimensioni, posizione geografica e reputazione, Yes Connect identifica in modo preciso i partner che meglio si adattano al business. E proprio in riferimento alle opportunità della cosmetica in Polonia, Yes Connect fornisce i seguenti risultati:

Numero totale di imprese attive in Polonia: 5.129.000

Imprese del settore di riferimento con solido score economico-finanziario: 6.447

Imprese con analisi reputazionale e semantica positiva: 1.767

Imprese in target con i criteri di ricerca dell’azienda cliente: 180

In relazione a tali contatti, si ottengono informazioni dettagliate come ragione sociale, città, paese, contatti, descrizione dell’attività e totale del valore della produzione annuale in dollari, fornendo così una panoramica precisa delle potenziali opportunità di business.