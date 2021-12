NFT: iMac Computer venduto per 750.000 dollari

Viene da pensare che il crescente interesse per la storia di Internet tra i collezionisti non sia solo un fatto momentaneo. Lo dimostra questa vendita che ha raggiunto i 750 mila dollari

Come anticipato in un precedente articolo su FIRSTonline.info, Christie’s ha messo all’asta due oggetti relativi alla storia di Wikipedia direttamente da Jimmy Wales, il co-fondatore dell’enciclopedia online senza scopo di lucro.

La vendita online intitolata The Birth of Wikipedia consisteva in due lotti: un NFT della prima modifica di Wikipedia, venduto per $ 750.000, e un iMac Strawberry utilizzato da Wales all’epoca, che ammontava a $ 187.500.





Una parte dei proventi della vendita aiuterà a sostenere il progetto pilota della rete di social media alternativi del Galles WT.Social, un tentativo di trovare un’alternativa più sana e non tossica con le piattaforme di social media esistenti con un modello senza pubblicità solo donazione, nonché per aiutare a sostenere una varietà di enti di beneficenza che lavorano nel mondo della cultura libera. L’iMac Strawberry era il personal computer di Wales, che ha utilizzato per lo sviluppo e la ricerca al momento del lancio del sito Web il 15 gennaio 2001, monitorando lo sviluppo iniziale del sito, proteggendolo dai vandali e meravigliandosi della sua rapida crescita. Quando il computer è diventato obsoleto, è stato relegato nella stanza della sua giovane figlia, che lo ha usato per giocare ai videogiochi. Successivamente è stato riposto nella sua scatola originale, che sarà inclusa nella vendita.

Hello, World!

Un NFT della prima modifica di Wikipedia: “Hello, World!” (venduto per 187.500 dollari) realizzato da Wales il giorno del lancio di Wikipedia, sarebbe il primo di una lunga serie di modifiche che avrebbero prodotto “l’opera di riferimento più grande e più letta della storia”. (Wikipedia) e NFT conservano il layout della home page di Wikipedia nel 2001, basato sul primo codice sorgente esistente. L’NFT ha anche una funzione dinamica, che consente al proprietario di modificare la pagina, che può essere ripristinata con un timer per tornare al suo stato originale.