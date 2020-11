Next Gems, le quotate del futuro si incontrano in Borsa

Dal 3 al 5 novembre la prima conference in Italia che mette in contatto le imprese eccellenti con

capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro e gli investitori.

475 incontri virtuali organizzati, 65 case di investimento rappresentate, quasi 90 investitori ed oltre 20 analisti ad incontrare 38 società quotate a Piazza Affari, a capitalizzazione contenuta ma con business model e prodotti eccellenti. Sono questi i numeri della prima edizione virtuale di Next Gems, investors conference organizzata dal 3 al 5 novembre da T.W.I.N e Virgilio IR, che per la prima volta mette in contatto il mercato finanziario con aziende italiane eccellenti con capitalizzazione inferiore ai 50 milioni di euro, ribattezzate “Next Gems”, ovvero future gemme.

Le “Next Gems” sono aziende che decidono di approcciare i mercati finanziari intraprendendo il percorso della quotazione, espressione dell’eccellenza imprenditoriale made in Italy ma con capitalizzazione ad oggi contenuta, che possono essere al centro di un cambiamento di rotta nei mercati finanziari di Piazza Affari. Molti investitori, infatti, dopo la forte accelerazione delle grandi quotate, sono ora pronti a scommettere su una “rotazione” dei portafogli, a beneficio delle microcap.

“Con Next Gems – commentano Mara Di Giorgio di T.W.I.N e Pietro Barbi di Virgilio IR, ideatori ed organizzatori della conference – abbiamo voluto creare un’occasione di comunicazione e confronto tra queste imprese d’eccellenza e gli investitori per trasferire ai potenziali investitori il valore delle strategie e delle operazioni e per far conoscere anche agli analisti in maniera approfondita l’Equity story ed il management delle imprese. Le adesioni che abbiamo registrato, sia lato società che investitori, sono per noi una grande soddisfazione, segnale che le aziende a bassa capitalizzazione hanno bisogno di momenti di confronto diretto con il mercato”.

Un mercato che, nella conferenza Next Gems, è rappresentato a livello globale, con il 46% di investitori domestici ed il 54% di fondi esteri (prevenienti da UK, Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Svezia, Corea del Sud e U.S.A.) Virgilio IR è una società di consulenza per l’investor relations, mentre T.W.I.N è un’agenzia di corporate communication specializzata nella comunicazione finanziaria di aziende quotate. Next Gems On Air – La conference prevede, oltre all’incontro tra società ed investitori/analisti in group meeting e incontri one to one, un dialogo diretto tra società, fondi e broker. Nasce così “Next Gems On Air – L’economia reale che si quota in Borsa”, un meeting virtuale su invito che si terrà mercoledì 11 novembre ideato per mettere a confronto l’esperienza degli operatori del mercato finanziario con alcune imprese “Next Gems”.

Le Next Gems che partecipano alla conferenza sono: Alkemy, Arterra Bioscience, Askoll Eva, Borgosesia, CFT, Circle, Creactives Group, Culti Milano, Cy4gate, Cyberoo, Digital Magics, Digital360, Digitouch, Dominon Hosting Holding, EdiliziAcrobatica, Eles, Fenix Entertainment, First Capital, FOS, Friulchem, Go Internet, LVenture Group, Marzocchi Pompe, Matica Fintec, Monnalisa, Neodecortech, Notorious Pictures, Osai AS, Pierrel, PLC, Powersoft, Relatech, Sciuker Frames, Sebino, Shedir Pharma Group, Sourcesense, TPS, Unidata.