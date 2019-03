Nexi prepara il debutto in Borsa e pensa già al dividendo

Sarà la più grande Ipo del 2019 in Italia e arriverà nel corso del mese di aprile – In offerta ci saranno azioni esistenti e azioni di muova emissione derivanti dall’aumento di capitale annunciato a inizio marzo.

Il conto alla rovescia per il debutto in Borsa di Nexi è cominciato. Dopo i rumors arriva la conferma. La società ha presentato domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario e prevede di avviare la vendita delle azioni nel corso del mese di aprile. Quella di Nexi sarà la più grande Ipo del 2019 in Italia.

L’offerta sarà effettuata in parte tramite azioni esistenti e in parte azioni di nuova emissione, il cui controvalore totale dovrebbe ammontare a 600-700 milioni, derivanti dall’aumento di capitale annunciato a inizio marzo. “La struttura finale dell’offerta- si legge nella nota-, unitamente agli ulteriori termini rilevanti, sarà determinata in prossimità dell’avvio dell’offerta medesima”. In ogni caso è già prevista la concessione di un’opzione greenshoe.

In particolare, fa sapere ancora Nexi, il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero.

Tornando all’aumento di capitale, i proventi da esso derivanti, secondo quanto indicato da Nexi serviranno principalmente per ridurre il debito finanziario del gruppo, allo scopo di raggiungere già entro la fine di quest’anno un rapporto tra indebitamento finanziario netto e Ebitda normalizzato compreso tra 3 e 3,5 volte. I ricavi netti sono invece previsti in crescita nel medio termine a un tasso annuo compreso tra il 5% ed il 7%. Per l’esercizio 2019 il rialzo atteso è in linea con la parte bassa dell’intervallo per via degli “effetti una tantum relativi alla cessazione di alcuni contratti”, spiega Nexi.

“La società sta inoltre perfezionando un nuovo contratto di finanziamento, condizionato al completamento dell’offerta, al fine di rifinanziare a migliori condizioni parte dell’indebitamento in essere post quotazione.”.

Nexi però pensa già al futuro e comunica che dopo la quotazione, si prevede la realizzazione nel medio-lungo periodo di una politica dei dividendi “misurata”, con un dividend pay-out ratio target compreso tra il 20% e il 30% degli utili distribuibili”. In ogni caso, non si prevedono dividendi per l’attuale esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2019.