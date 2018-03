Nexi, parte #iovinco: oltre mille premi al giorno per chi paga con carta Nexi

Oltre 4 milioni di clienti delle banche partner di Nexi potranno partecipare semplicemente scaricando l’App Nexi Pay – Il concorso, disponibile fino al 31 maggio, mette in palio premi come i-Phone X, Samsung Galaxy Note 8, iPad Mini, etc.

E’ iniziato #iovinco, il concorso instant win di Nexi dedicato ai pagamenti digitali: grazie all’App Nexi Pay ci sarà la possibilità vincere oltre 1000 premi al giorno per 100 giorni, facendo un acquisto.

Il concorso, disponibile fino al 31 maggio, mette in palio premi come i-Phone X, Samsung Galaxy Note 8, iPad Mini, buoni digitali Amazon, Decathlon, Unieuro e Mondadori per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

Partecipare è molto semplice: fino al 31 maggio 2018, per le spese superiori ai 2 euro effettuate con carte Nexi o tramite Nexi Pay, i clienti iscritti a #iosi riceveranno una surprise box direttamente sulla app Nexi Pay. Sarà sufficiente accedere alla app, entrare nella sezione ioSi e aprire la box con un click per verificare, in tempo reale, l’eventuale vincita di uno degli oltre 1000 premi messi in palio ogni giorno. Oltre 4 milioni di clienti delle banche partner di Nexi potranno partecipare semplicemente scaricando l’App Nexi Pay.