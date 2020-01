Nexi: i fondi vendono il 7,7% del capitale, titolo si allinea

Il veicolo che fa capo a Bain Capital, Clessidra e Advent è sceso al 52,4% del capitale di Nexi – Prezzo di collocamento pari a 11,5 euro. L’operazione segue l’accordo con Intesa

Grandi movimenti sul capitale di Nexi. Mercury Uk Holdco, il veicolo dei fondi Bain Capital, Clessidra e Advent che controlla la quota di maggioranza della banca guidata da Manuel Bortuzzo ha collocato sul mercato un pacchetto di azioni pari al 7,7% del capitale dell’istituto. Il prezzo di vendita è stato fissato a 11,6 euro, a fronte di una chiusura di Borsa del 9 gennaio pari a 12,384 euro. Lo sconto è dunque pari al 6,3%, mentre il controvalore dell’operazione ammonta a circa 600 milioni.

In seguito al collocamento, la quota di Nexi in mano a Mercury Uk Holdco scende dal 60,96 al 52,4%. Il veicolo – che ha Rothschild come financial adviser – fa sapere tramite una nota di aver concordato con i collocatori che per i prossimi 90 giorni non venderà ulteriori titoli.

L’operazione di collocamento è stata guidata da Goldman Sachs e Citigroup come Joint Global Coordinators e joint bookrunners e da Barclays, Banca Imi e Mediobanca come Joint bookrunners.

Ricordiamo che lo scorso 19 dicembre Mercury ha concordato con Intesa Sanpaolo l’ingresso di quest’ultima nel capitale di Nexi. Nel dettaglio, l’intesa riguardante i sistemi di pagamento prevede il trasferimento a Nexi del ramo aziendale di Intesa Sanpaolo per l’attività di acquiring. Il passaggio avverrà tramite conferimento a una controllata di Nexi per un valore pari a 1 miliardo di euro. Intesa venderà a Nexi, per un corrispondente corrispettivo in denaro, le azioni ricevute a fronte del conferimento e, con una parte di questi soldi, acquisterà da Mercury il 9,9% di Nexi. L’operazione sarà portata a termine entro la fine del 2020.

A Piazza Affari il titolo Nexi cede il 3,4%, scendendo a quota 11,9 euro per azione e si avvicinandosi dunque al prezzo di vendita stabilito dai fondi.