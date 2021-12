Nel Piano Unicredit 3.000 esuberi e nuove assunzioni

Tra una settimana il nuovo piano industriale del Ceo Andrea Orcel. Prime anticipazioni sugli esuberi

È scattato il conto alla rovescia per la presentazione del nuovo piano industriale Unicredit, L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 dicembre a Milano ed è in quel contesto che sarà annunciata la riduzione di 3.000 persone in organico su 87.000 dipendenti, uscite tutte basate su scelte volontarie. Si tratta al momento di anticipazioni sul nuovo piano che presenterà il Ceo Andrea Orcel e che la banca non ha voluto commentare ma l’impostazione sembra per ora questa. Naturalmente non tutti gli esuberi sono in Italia (36.200 dipendenti attualmente) e il numero definitivo andrà comunque concordato con i sindacati nei singoli Paesi in cui Unicredit opera.

Le nuove uscite si aggiungono a quelle già spesate (3.900) con il precedente piano e si inseriscono in un processo di semplificazione che riguarderà le direzioni centrali, con l’obiettivo di ridurre duplicazioni e burocrazie e rafforzare parallelamente la rete. I numeri, in ogni caso, non sono definitivi e potranno essere accompagnati dall’assunzione di giovani. Nei recenti accordi siglati sul tema in Italia, del resto, gli istituto bancari hanno sempre previsto ingressi nel rapporto di almeno uno ogni due uscite.





Gli altri pilastri della strategia di Orcel saranno la crescita organica, l’ottimizzazione del capitale, il recupero di redditività, una forte spinta sul digitale. Il Ceo ha già snellito la prima linea di management a 15 top banker e ha ridato centralità all’Italia, dove dal 13 dicembre verrà dato corso a una ampia riorganizzazione della rete commerciale, con il business nel Paese affidato a Niccolò Ubertalli. Avviata anche la pulizia di bilancio con la vendita annunciata pochi giorni da di 2,2 miliardi di euro di Npl.

In stand by invece il risiko bancario dopo che Andrea Orcel ha ufficializzato la rottura delle trattative su Banca Mps.