Natively Digital (NFT): opere in asta con acquisto in criptovaluta

Sotheby’s presenta Natively Digital: A Curated NFT Sale, che rappresenta la prima volta che una grande casa d’aste riunirà un sondaggio di gruppo sui principali artisti NFT all’asta. Gli artisti e le opere d’arte aggiuntivi di NFT inclusi nell’asta saranno svelati prima della vendita, che sarà aperta alle offerte dal 3 al 10 giugno

Ospitato direttamente attraverso la piattaforma di aste online di Sotheby’s, Natively Digital presenterà alcune delle opere più ricercate realizzate durante i sette anni di storia del mezzo; l’asta curata sarà evidenziata da Quantum di Kevin McCoy, il primo NFT mai coniato, l’unico Cryptopunk “Alien” mascherato esistente dei Larva Labs e The Shell Record della principale artista generativa, Anna Ridler.

Natively Digital segna la seconda vendita dedicata di NFT da parte di Sotheby, dopo la collezione “The Fungible” con l’artista digitale Pak, che ha raggiunto un totale di quasi $ 17 milioni in un evento di vendita di più giorni che ha attirato più di 3.000 acquirenti unici. Dopo l’annuncio all’inizio di questa settimana che Sotheby’s accetterà la criptovaluta tramite Coinbase come forma di pagamento per Banksy’s Love is in the Air, gli acquirenti avranno la possibilità di pagare con fiat o criptovaluta (Bitcoin o Ether). Le offerte per tutte le opere in Natively Digital inizieranno a $ 100, evidenziando lo spirito di apertura centrale per la comunità crittografica. Co-curato da Sotheby’s e Robert Alice, Natively Digital presenta una straordinaria collezione di prime opere d’arte che definiscono il genere insieme agli ultimi sviluppi concettuali ed estetici nello spazio. Per la prima volta per Sotheby’s, la vendita presenterà un artista nominato dalle comunità di criptovalute e arte digitale, per mostrare il proprio lavoro sulla scena globale. Ulteriori informazioni sulla parte di Natively Digital guidata dalla community verranno rivelate nelle settimane precedenti la vendita.

Sotheby’s donerà una parte dei proventi della vendita alla Sevens Foundation, un’organizzazione no profit focalizzata sull’evangelizzazione degli artisti digitali e sul potenziamento dei giovani talenti per creare con nuovi mezzi che cambiano il paradigma, come gli NFT. Accanto agli sforzi di Sotheby’s, gli artisti di Natively Digital doneranno una parte dei loro profitti a organizzazioni di beneficenza a beneficio di artisti crittografici, come il Fondo Mint, una risorsa per artisti crittografici al di fuori degli Stati Uniti e dell’UE per compensare i costi associati alla creazione di arte NFT. Sotheby’s si impegnerà anche in uno studio sulla compensazione del carbonio con Regen Network, una piattaforma di compensazione del carbonio basata su blockchain, per compensare accuratamente i costi di conio e transazione della vendita.

KEVIN MCCOY, QUANTUM, 2014

A guidare la vendita è una delle opere d’arte storicamente più significative del movimento NFT, Quantum, che è stato creato da Kevin McCoy – uno dei principali artisti dei nuovi media della sua generazione. Considerato universalmente come il primo NFT mai creato, l’animato Quantum ha il timestamp 05-03-2014 09:27:34. Riflettendo il immutabilità del timestamp blockchain, Quantum offre un file opportunità impareggiabile per acquisire la genesi stessa della NFT spazio. Nel 2014, durante una conferenza su Rhizome, McCoy ha creato cosa lui e il suo collaboratore, Anil Dash, hanno chiamato all’epoca “monetizzato graphics ‘- o monegraphs – codificando la provenienza in un’opera digitale originale utilizzando la tecnologia blockchain. Quantum è stata la prima opera coniata in questo modo. Generativamente costruito interamente da codice, Quantum prefigura l’esplosione della creatività digitale attraverso NFT e sarà disponibile come opera seminale in Natively Digital. Il lavoro di Kevin McCoy è stato ampiamente esposto negli Stati Uniti e a livello internazionale, tra cui il Centro Pompidou, il Museum of Modern Art di New York. Il suo lavoro può essere visto nelle collezioni permanenti del Museum of Modern Art, del Metropolitan Museum of Art, del Milwaukee Art Museum, del 21C Museum e dello Speed ​​Museum.

LARVA LABS, CRYPTOPUNK # 7523, 2017

Natively Digital includerà un oggetto raro di CryptoPunks, una raccolta di 10.000 personaggi collezionabili unici che sono considerati alcuni degli NFT più iconici mai creati. CryptoPunks è uno dei primi progetti di crypto art amato da artisti e collezionisti digitali ed è considerato uno dei corpi guida del lavoro nel moderno movimento NFT. Non esistono due CryptoPunk esattamente uguali e questi oggetti virali di criptovaluta sono stati venduti all’asta per oltre $ 8 milioni di dollari. Natively Digital sarà presente CryptoPunk # 7523, uno dei nove punk “Alien” e l’unico di quei nove con una maschera medica. CryptoPunk # 7523 è stato creato nel 2017 dallo studio artistico Larva Labs che inconsapevolmente ha accessoriato questo CryptoPunk con quello che sarebbe diventato il simbolo onnipresente dell’era COVID-19, rendendo # 7523 uno degli oggetti più desiderabili della collezione. L’attuale proprietario e venditore di CryptoPunks # 7523 è Sillytuna, uno pseudonimo crypto evangelist e collezionista di NFT. Sillytuna donerà il 5% dei proventi della vendita allo sviluppo di progetti che supportano gli sforzi di Larva Labs per espandere CryptoPunks e Meebits, due delle loro iniziative artistiche guidate dalla comunità. Inoltre, un altro 5% dei proventi sarà donato alle organizzazioni coinvolte nel soccorso COVID in corso in tutto il mondo.

ANNA RIDLER, THE SHELL RECORD, 2021

L’asta includerà anche l’artista digitale Anna Ridler, una delle principali figura nel mondo dell’arte generativa e dell’intelligenza artificiale che è rinomata per lei utilizzo di set di dati per creare opere d’arte digitali nuove e insolite. Le sue opere criptate più importanti sono state Bloemenveiling, online

asta di brevi video di tulipani generati dal machine learning che utilizzava contratti intelligenti sulla rete Ethereum per vendere il lavoro e bot per aiutare a guidare i prezzi speculativi. Per Natively Digital, presenta The Shell Record, una continuazione della sua esplorazione di questa tecnologia, concentrando la sua attenzione sulla storia di baratto e scambio attraverso uno dei suoi primi mezzi: le conchiglie. The Shell Record presenta una serie di immagini di diversi gusci raccolti dalla riva del fiume Tamigi che fanno parte di un set di dati per un lavoro di immagini in movimento creato utilizzando reti generative di avversario (GAN), una recente innovazione nell’apprendimento automatico. Il suo lavoro è stato esposto presso istituzioni culturali di tutto il mondo, tra cui il Victoria and Albert Museum, il Barbican Centre e il Centre Pompidou.