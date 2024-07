National Gallery of Art di Washington rende omaggio all’arte di Haiti, la prima repubblica nera libera al mondo

In mostra dal 29 settembre 2024 al 9 marzo 2025, Spirit & Strength è la prima occasione di vedere 21 opere di artisti haitiani moderni e contemporanei recentemente donate alla National Gallery of Art da Kay e Roderick Heller e Beverly e John Fox Sullivan

Spirit & Strength è una mostra con opere degli artisti più importanti di Haiti, che ora sono rappresentati nella collezione della National Gallery of Art di Washington per la prima volta.

La loro gamma di espressioni dimostra la diversità dell’arte moderna, così come la gioia, la bellezza e la gravità della storia e della cultura haitiana, che rimane influente in tutta la diaspora africana e oltre”, ha affermato Kanitra Fletcher, curatrice associata di African American and Afro- Arte diasporica.

Mettendo in luce l’importanza di Haiti come prima repubblica nera libera al mondo, Spirit & Strength: Modern Art from Haiti presenta alcuni degli artisti più importanti che hanno vissuto o lavorato lì nel secolo scorso. Con dipinti di artisti haitiani pionieristici come Rigaud Benoit, Hector Hyppolite e Philomé Obin, Spirit & Strength comprende anche opere di rinomati artisti contemporanei Myrlande Constant e Edouard Duval-Carrié. A loro si uniscono artisti afroamericani come Lois Mailou Jones, Jacob Lawrence e William Edouard Scott, che guardavano ad Haiti come fonte di ispirazione, dimostrando la notevole portata della produzione artistica haitiana.

La mostra: Spirit & Strength presenta dipinti, tessuti e opere su carta di alcuni degli artisti più significativi del passato e del presente di Haiti

Le radici del modernismo haitiano possono essere trovate nel movimento indigenista degli anni ’20, quando artisti e scrittori si unirono per sviluppare un’identità nazionale ispirata al folklore e alla cultura popolare. Nel corso dei decenni successivi, gli artisti svilupparono i propri stili basati su interessi personali, visioni del mondo, ruoli sociali e posizioni geografiche. Con il sostegno del Centre d’Art, il loro successo ha portato l’attenzione internazionale sull’arte haitiana, in particolare da parte degli artisti afroamericani.

André Pierre

Mambo, primi anni ’60

olio su fibra di legno

senza cornice: 25,4 x 20,32 cm (10 x 8 pollici)

Galleria Nazionale d’Arte, dono di Kay e Roderick Heller

La mostra inizia con la storia nazionale di Haiti e le rappresentazioni della vita quotidiana

Dopo aver ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1804, gli haitiani tentarono di formare un’economia e stabilire una propria democrazia onorando le loro tradizioni. Le opere realizzate dalla metà del XX all’inizio del XXI secolo spaziano da chiassose scene di mercato a solenni ritratti di funzionari governativi. Fanno luce su eventi storici che sono stati cancellati o oscurati nella copertura al di fuori del paese. La seconda sala si concentra sui Vodou lwas (spiriti) e sulle narrazioni bibliche. Dipinti e tessuti espressivi raffigurano i caratteri distintivi degli lwa. Alcune opere includono vèvès, simboli geometrici che insieme formano un linguaggio di segni, ciascuno utilizzato per invocare un particolare lwa durante i rituali. Altri attingono alle tradizioni Vodou per creare immagini surreali che sembrano occupare uno spazio tra sogno e realtà. L’ultima sala esamina l’influenza haitiana sugli artisti afroamericani che viaggiarono ad Haiti dagli anni ’30 agli anni ’80. All’inizio del XX secolo, i creativi afroamericani iniziarono a viaggiare fuori dagli Stati Uniti per lavorare e studiare in luoghi con una significativa presenza nera. Molti hanno trovato ispirazione nella storia rivoluzionaria di Haiti e si sono identificati con le lotte di Haiti contro il razzismo e l’imperialismo. Interessati ad esplorare le loro radici africane condivise, questi artisti hanno prodotto importanti opere influenzate e raffiguranti il ​​loro periodo ad Haiti. La loro arte riflette il significato della storia e della cultura haitiana nella più ampia diaspora africana.