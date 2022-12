Natale 2022: quanto ci costi? Fino a 300 euro per i regali e 106 euro per la tavola

Natale è un periodo di gioia, ma anche di spese. Quanto spenderemo per i regali? E per pranzi e cene? Ecco le cifre calcolate da Confcommercio e Coldiretti

Regali, vestiti nuovi, cibo. Natale è un periodo di gioia e di festa ma anche un momento in cui si spende molto più del solito. E con l’inflazione che continua a mordere e i prezzi dell’energia in aumento, il nostro portafogli rischia pericolosamente di svuotarsi. Non a caso, secondo alcune indagini, rispetto agli anni passati la spesa media delle famiglie si ridurrà sensibilmente, tra chi cerca di risparmiare qualcosa e chi, invece, ha meno risorse a disposizione.

Regali di Natale: la spesa media è di 157 euro

Secondo un’ indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research, quest’anno tre italiani su quattro faranno i regali di Natale, ma c’è un 27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l’aumento dei prezzi a causa dell’inflazione. Cosa compreranno? In cima alla lista dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%), seguiti da giocattoli (49%), libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%), prodotti per la cura della persona (41%). Tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per animali (+8,4%). Tra chi compra online, si confermano in cima alla lista anche nel 2022 carte regalo (77,8%) e abbonamenti streaming (76,4%).

Per comprare i regali, secondo la ricerca, il 64% spenderà tra 100 e 300 euro, mentre 1 consumatore su 3 non supererà i 100 euro. Della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali, mentre il grosso se ne andrà per spese per la casa, tasse e bollette. Tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto (64,6%), anche se in calo per la prima volta dal 2009, mentre salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%).

In linea generale, il 72,7% degli italiani comprerà regali di Natale (contro il 74% dell’anno scorso), il restante 27,3% non farà acquisti prevalentemente per risparmiare, a causa del peggioramento della propria condizione economica o per l’aumento dei prezzi.

Natale 2022: acquisti per la tavola, quanto spende ogni famiglia?

Ogni regione ha le sue tradizioni e le sue pietanze tipiche, ma in media la spesa per il Natale a tavola ammonta a 106 euro a famiglia, il 6% in meno rispetto allo scorso anno. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè su “Il Natale sulle tavole degli italiani”.

Nel 2022, la crisi causata dall’inflazione ha differenziato fortemente le possibilità di spesa delle famiglie tanto che un 6% di italiani destinerà al pranzo natalizio non più di 30 euro, mentre un altro 16% si fermerà tra 30 e 50 euro. Il 33% dei cittadini spenderà invece tra 50 e 100 euro, il 29% tra 100 e 200 euro, il 7% tra 200 e 300 euro. Ma c’è anche un 2% che andrà oltre i 300 euro.

A livello territoriale, le cifre più alte si registrano al Sud, dove la spesa media ammonta a 123 euro a famiglia. Segue il Centro con 109 euro, mentre il Nord Est si ferma a 102 euro, nelle Isole si arriva a 95 euro a pari merito con i residenti nel Nord Ovest.

“In questi giorni di festa chiediamo agli italiani di sostenere il consumo di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare l’economia, il lavoro ed il territorio” è l’appello del presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare l’importanza di “aiutare una filiera che dà lavoro a 4 milioni di persone in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimentari e 360mila locali della ristorazione”. Una scelta che sembra trovar conferma sotto l’albero: in quattro case su dieci (39%) trovano spazio i cesti enogastronomici, evidenzia ancora l’indagine Coldiretti/Ixè, sulla scia della tendenza al regalo utile.

Made in Italy e Natale: Export a record storico

Intanto a livello globale, secondo una proiezione Coldiretti su dati Istat, è record storico per l’export Made in Italy alimentare spinto da vini, spumanti, grappa e liquori, panettoni, formaggi, salumi ma anche caviale Made in Italy, che solo per il periodo di Natale 2022 raggiunge i 5,3 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto allo scorso anno. A guidare la classifica di questo Natale all’estero è lo spumante italiano, che traina l’intero settore dei vini per i quali si segnala complessivamente un aumento del 12% in valore dell’export.