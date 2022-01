Nashi Argan apre al fondo Milano Capital per sviluppare il mercato estero

Con una rete di oltre 7000 punti vendita dei suoi marchi Nashi e Nashi Argan, l’azienda cremonese Landoll apre le porte al fondo di capital equity Milano Capital

L’azienda cremonese Landoll, nota per i suoi cosmetici Nashi e Nashi Argan, inizia l’anno puntando allo sviluppo e aprendo le porte del suo capitale a un fondo di private equity Milano Capital per una quota di minoranza.

Nel 2021 il gruppo ha fatturato circa 26 Milioni di Euro – in crescita del 28% rispetto al 2020 – e ha riportato un EBITDA di circa 6 Milioni di Euro – dice una nota della società- con una crescita media negli ultimi 10 anni del 18%.

“Con questa operazione intendiamo da una parte consolidare il mercato italiano con una crescita organica del brand, dall’altra considerare anche altri mercati esteri” ha detto a Firstonline Paolo Bergami, amministratore delegato dell’azienda.

Landoll distribuisce tramite una rete di oltre 7.000 parrucchieri e 18 punti di vendita monomarca in Italia e in altri 40 paesi tra Europa, Asia e America Latina.

Guidato da Gabriele Bavagnoli, insieme a Gianluca Longhi, Milano Capital ha coinvolto nell’operazione una serie di investitori. Tra questi, Nicola Volpi (ex CEO di Permira che opera insieme a un gruppo di investitori riuniti in BIC Capital), Hydra (della famiglia Volta cui fa capo il gruppo Datalogic), GDTre (dell’imprenditore Giovanni Domenichini), Deimos (dell’imprenditore Maurizio Bazzo), Evoluzione 4 (di Daniela Bertagnin Benetton), Evoluzione 11 (di Carlo Bertagnin Benetton), Luca Pretto Holding (dell’omonimo imprenditore azionista e AD di Pasubio Spa), BG Asset Management (di Maurizio Borletti e Paolo de Spirt, già soci di Milano Capital nella quotazione in borsa di Spactiv nel 2017).

La guida della società rimane nelle mani di Paolo Bergami e Fabrizio Ascoli, mentre Gabriele Bavagnoli entrerà nel Consiglio di Amministrazione.