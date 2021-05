Nasce un nuovo standard nelle fiere d’arte per rilanciare il mercato

Una nuova fiera d’arte dove I collezionisti hanno l’opportunità di vedere e acquisire straordinarie opere d’arte e di design in un ambiente sicuro e intimo. Creato per ispirare e coinvolgere, il modello è in formato boutique, sensibile all’attuale situazione globale e sostenibile nella sua impronta.

La partnership innovativa, Eye of the Collector X Christie’s, si concentrerà sulla natura curatoriale ed esperienziale di Eye of the Collector. Questa nuova esperienza unica di fiera è stata sviluppata dal fondatore Nazy Vassegh in collaborazione con le principali gallerie internazionali.

Christie’s creerà e ospiterà una piattaforma online accessibile a livello globale che mostrerà i momenti salienti di Eye of the Collector 2021 presentati sullo splendido sfondo di Two Temple Place.

Eye of the Collector X Christie’s correrà insieme all’evento e presenterà una selezione curata di opere provenienti da gallerie internazionali che spaziano dai generi dall’antico al contemporaneo (tra cui: Tornabuoni Art, Michael Hoppen Gallery, Whitford Fine Art, Frederick Mulder, Long-Sharp Gallery , Ariadne, Ting Ying Gallery, Pangolin London, Rebecca Hossack Gallery, Gallery FUMI, Kate MacGarry, Modernity, Vigo Gallery e Kallos Gallery).

Nell’ambito della partnership, Christie’s Education terrà un evento Eye of the Collector che farà parte del programma dei colloqui. Ulteriori informazioni seguiranno questa estate.

Eye of the Collector evita la grande tenda bianca a favore di un grande ambiente domestico di importanza architettonica ed estetica. Che si terrà a Two Temple Place, un tempo dimora dell’uomo più ricco del mondo e ora di proprietà e gestito dal Bulldog Trust, Eye of the Collector definisce un nuovo standard nelle fiere d’arte dove l’ambientazione è piacevole come l’arte in mostra i due entrano in un dialogo unico di giustapposizione e cura.

In conformità con tutte le normative nazionali, saranno in atto misure sanitarie rigorose per dare la priorità alla salute e alla sicurezza di tutti. Ciò includerà controlli della capacità, ingresso programmato e misure di igiene e pulizia migliorate. I dettagli completi delle misure di sicurezza e dell’esperienza degli ospiti saranno annunciati ad agosto.

Nazy Vassegh, fondatore e CEO di Eye of the Collector, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter tenere il nostro primo evento fisico a Londra questo settembre e lieti di poter annunciare Eye of the Collector X Christie’s che consentirà alle nostre gallerie di mostrare funziona per un pubblico globale. Questo modello ibrido e globale garantirà che Eye of the Collector raggiunga un pubblico veramente internazionale “.

Dirk Boll, Presidente, Europa, Medio Oriente e Africa, Christie’s, ha commentato: “In una continuazione delle collaborazioni digitali di Christie’s, siamo lieti di collaborare con Eye of the Collector per la loro edizione inaugurale. Eye of the Collector X Christie’s fornirà una selezione curata di opere su una piattaforma online su misura che rispecchia l’ambientazione unica che questa nuova fiera offrirà sia ai collezionisti che ai visitatori. Accessibile a tutti, la sala di visione consentirà a chi non è in grado di viaggiare di esplorare la fiera, estendendo la portata globale di Eye of the Collector in un evento ibrido che fonde il meglio delle esperienze artistiche dal vivo e digitali. Eye of the Collector X Christie’s sarà accompagnato da un evento ospitato da Christie’s Education, che insieme offriranno l’opportunità di conoscere ed esplorare le opere esposte per un pubblico globale “.