Napolitano: oggi i funerali laici alla Camera con tre Capi di Stato e 100 ambasciatori in diretta Tv

Il funerale laico del presidente emerito Giorgio Napolitano si terrà alle 11:45 alla Camera dei deputati. Ecco i dettagli della cerimonia e chi vi parteciperà

L’ultimo saluto al presedete Giorgio Napolitano avverrà alle 11:30 alla Camera dei deputati. È questo solo uno degli inediti che accompagneranno, oggi martedì 26 settembre, il funerale laico del presidente emerito della Repubblica. A salutarlo ci saranno i capi di Stato Sergio Mattarella, Emmanuel Macron (Francia), Frank Walter Steinmeier (Germania), l’ex François Hollande), più di cento ambasciatori, tra cui quello russo a Roma, la duchessa Sofia d’Edimburgo, la premier Meloni, il primo ministro albanese Edi Rama, i sindaci di Napoli (la sua città) e Milano, e il Parlamento in seduta comune.

Il funerale laico di Giorgio Napolitano: la cerimonia nei dettagli

Il corteo funebre di Giorgio Napolitano si muoverà dal Senato alle 11,10, traverserà il centro storico di Roma passando da corso Rinascimento per poi raggiungere la Camera dei deputati dove la commemorazione inizierà alle 11,45. Nel corso della cerimonia sono previsti nove interventi: i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Poi parlerà il figlio Giulio e la nipote Sofia May Napolitano. Quindi gli ex premier Giuliano Amato e Paolo Gentiloni, Gianni Letta, il cardinale Gianfranco Ravasi, Anna Finocchiaro. Il funerale laico di Giorgio Napolitano, il primo nella storia della Repubblica a svolgersi all’interno di Montecitorio, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno. Per garantire al publico di seguirlo sul posto, saranno allestiti dei maxischermi in piazza. Bandiere a mezz’asta anche nei palazzi della Ue, in Italia è stato proclamato il lutto nazionale.

I precedenti funerali laici

Nessun personaggio politico è stato ospitato all’interno della Camera dei deputati per l’ultimo saluto laico prima di Giorgio Napolitano. Funerali laici si sono però svolti nel 1979, 1999 e nel 2015 all’esterno del palazzo di Montecitorio. Nel 1979 si tennero i funerali di Ugo La Malfa con orazione affidata a Leo Valiani. Nel 1999 fu la volta di Nilde Iotti, tre volte presidente della Camera. Parlarono Giorgio Napolitano, Luciano Violante, Walter Veltroni, Livia Turco, Tina Anselmi, Oscar Luigi Scalfaro. Nel 2015 l’ultimo saluto a Pietro Ingrao avvenne in ottobre e l’orazione funebre fu affidata ad Alfredo Reichlin