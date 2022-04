Musk rivoluziona Twitter: entra nel Cda e vuole il pulsante modifica tweet

Musk rivoluziona Twitter a due giorni dall’acquisizione del 9,2% e si aggiudica un posto nel Cda fino all’assemblea annuale degli azionisti nel 2024

Elon Musk rivoluziona Twitter. L’uomo più ricco del mondo controlla la piattaforma informativa più importante del mondo e non perde tempo a lasciare la sua impronta. Il patron di Tesla dopo aver acquistato per quasi 3 miliardi di dollari il 9,2% di Twitter (pari a circa 73,4 milioni di azioni) è passato da utente appassionato a primo azionista. Si tratta di una quota 4 volte superiore di quella del fondatore ed ex ceo, Jack Dorsey, che si attesta al 2,25% secondo il Financial Times.

Ma ci sono dei vincoli. “L’azienda accoglierà Musk nel consiglio di amministrazione come direttore di classe 2 con una scadenza fissata all’annuale incontro con gli investitori del 2024 – si legge nel documento depositato alla Securities and Exchange Commission -. Per questo periodo e per i 90 giorni successivi, Musk non potrà acquisire più del 14,9% delle azioni dell’azienda”. Alla notizia il titolo di Twitter era balzato di oltre il 25%.

Musk rivoluziona Twitter: in arrivo il pulsante modifica

Con i suoi 80 milioni di follower, Twitter rimane il social preferito di Musk. Nemmeno 48 ore dopo l’annuncio del pacchetto azionario, il patron di Tesla non ha perso tempo dimostrando cosa intende con “portare miglioramenti significativi nei prossimi mesi”. Il primo atto del miliardario sudafricano si traduce nel pulsante modifica per i tweet già pubblicati. Lo stesso Elon, nel suo primo tweet da azionista ha chiesto agli utenti se Twitter avesse dovuto aggiungere il tanto atteso pulsante di modifica. Il 73,4% di quel sondaggio disse sì.

Per il social network dei cinguettii è una questione dibattuta da oltre 15 anni, diventata addirittura un meme, ma che solo oggi sta diventando realtà. Jack Dorsey, è sempre stato riluttante ad aggiungere una funzionalità del genere. Nel 2020 affermò come Twitter “probabilmente non avrebbe mai” aggiunto la funzione. Ma l’aria sembra essere cambiata dopo che Parag Agrawal ha preso la guida del social. Lo scorso 1° aprile, l’account ufficiale di Twitter pubblicò un post in cui affermava che gli ingegneri erano a lavoro “su un pulsante di modifica”. Un’affermazione non presa proprio come vera soprattutto per il tempismo della pubblicazione del tweet.

Nei prossimi mesi e solo per il momento per gli abbonati a Twitter Blue, l’azienda, inserirà un pulsante specifico di modifica che permetterà a questi utenti di modificare il proprio messaggio anche dopo aver pubblicato già il tweet. Questo consentirà agli utenti di correggere eventuali errori di battitura o errori di scrittura in un tweet senza sacrificare risposte, retweet o Mi piace già accumulati.