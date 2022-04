Musk è l’uomo più ricco del mondo, Bezos scende al secondo posto nella classifica di Forbes

Dopo quattro anni Bezos lascia il primo posto a Musk – Nella classifica dei miliardari 2022 stilata da Forbes ci sono anche delle new entry come Rihanna e Peter Jackson

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo di quest’anno. Il patron di Tesla è in cima alla classifica dei miliardari 2022 stilata da Forbes, relegando il fondatore di Amazon Jeff Bezos al secondo posto per la prima volta in quattro anni. A partire dall’11 marzo, quando Forbes ha bloccato i valori netti, Musk possedeva circa 219 miliardi di dollari, dopo aver aggiunto 68 miliardi di dollari alla sua fortuna nell’ultimo anno grazie al balzo del 33% del prezzo delle azioni della compagnia di auto elettriche Tesla. Il tycoon ha superato per la prima volta Jeff Bezos, sceso al numero 2 a causa di un calo del 3% delle azioni Amazon e di un aumento delle sue donazioni di beneficenza, che ha di fatto cancellato 6 miliardi di dollari dal suo patrimonio netto. Rimane al terzo posto, il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault, che ha aggiunto 8 miliardi di dollari alla sua fortuna nell’ultimo anno. Completano la top 5 Bill Gates e Warren Buffett.

Pandemia, guerra e mercati fiacchi: si riducono i miliardari nel 2022

È stato un anno “negativo” anche per i miliardari. La pandemia, la guerra e i mercati in fibrillazione hanno intaccato le fortune di molte delle persone più ricche del pianeta. Secondo la classifica dei miliardari 2022 di Forbes ci sono 87 ricchi in meno rispetto al record del 2021 (2.668 miliardari contro i 2.755 dell’anno scorso). Collettivamente, valgono 12,7 miliardi di dollari, in calo dal record di 13,1 miliardi del 2021. In tutto, sono 329 le persone che sono uscite dalla classifica quest’anno, tra cui Whitney Wolfe Herd di Bumble e John Foley di Peloton, un numero superiore rispetto a quello che si era registrato dalla crisi finanziaria del 2009. Eppure, 236 nuovi arrivati si sono uniti ai ranghi quest’anno tra cui la pop star 34enne Rihanna, il regista del Signore degli Anelli Peter Jackson, il venture capitalist Josh Kushner e la 34enne Melanie Perkins, cofondatrice e ceo dell’app di progettazione grafica Canva. È anche la prima volta che Barbados, Bulgaria, Estonia e Uruguay piazzano in classifica i loro primi miliardari. E, nonostante l’anno volatile, 1.050 miliardari sono più ricchi di un anno fa.

La classifica (per Paese) dei miliardari 2022 di Forbes

Gli Stati Uniti hanno il più alto numero di miliardari – 735, rispetto ai 724 dello scorso anno – mentre la Cina (comprese Hong Kong e Macao) è arrivata seconda con 607. L’India ne ha 166, la Germania 134 e la Russia 83. C’erano 34 miliardari russi in meno nella lista quest’anno, colpiti dalle sanzioni e dal calo del valore delle azioni e del rublo dopo l’invasione della Russia in Ucraina. Secondo Forbes la ricchezza dei miliardari russi è scesa di oltre 260 miliardi di dollari (198 miliardi di sterline) nell’ultimo anno.

Non è andata meglio ai miliardari cinesi che sono stati colpiti da un giro di vite del governo sulle aziende tecnologiche, azioni più deboli e un settore immobiliare in difficoltà. Nel complesso, i paperoni cinesi hanno perso circa 500 miliardi di dollari (380 miliardi di sterline) rispetto a un anno fa, anche se Forbes ha calcolato che il loro valore combinato è comunque di 1,96 milioni di dollari.

La top ten dei miliardari più ricchi del mondo secondo Forbes

1) Elon Musk, che risiede nello stato americano del Texas, con un patrimonio netto di 219 miliardi di dollari da Tesla e Space X

2) Jeff Bezos, che risiede nello stato americano di Washington, con un patrimonio netto di 171 miliardi di dollari da Amazon

3) Bernard Arnault e famiglia, che vivono a Parigi, con un patrimonio netto di 158 miliardi di dollari dalla società di beni di lusso LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton)

4) Bill Gates, che vive nello stato americano di Washington, con un patrimonio netto di 129 miliardi di dollari da Microsoft

5) Warren Buffet, che vive nello stato americano del Nebraska, con un patrimonio netto di 118 miliardi di dollari del conglomerato multinazionale Berkshire Hathaway

6) Larry Page, che vive nello stato americano della California, con un patrimonio netto di 111 miliardi di dollari di Google

7) Sergey Brin, che vive nello stato americano della California, con un patrimonio netto di 107 miliardi di dollari da Google

8) Larry Ellison, che vive alle Hawaii, con un valore netto di 106 miliardi di dollari dal software

9) Steve Ballmer, che vive nello stato americano di Washington, con un valore netto di 91,4 miliardi di dollari da Microsoft

10) Mukesh Ambani, che vive in India, con un patrimonio netto di 90,7 miliardi di dollari da Reliance Industries, che ha interessi in petrolchimica, petrolio e gas, telecom e vendita al dettaglio