Museum of Modern Art (MOMA): le quattro stagioni di Alex Katz, dipinti ispirati a immagini scattate con iPhone

Il Museum of Modern Art (MOMA) presenta Alex Katz: Seasons, una selezione di opere della nuova serie di dipinti paesaggistici dell’artista, in mostra nel Donald and Catherine Marron Family Atrium fino all’8 settembre 2024

La presentazione vede quattro dipinti monumentali, uno per ogni stagione, di dimensioni variabili da dieci a venti piedi di lunghezza, che appartengono a una vasta serie di nuove opere create nello studio di Katz a New York tra il 2022 e il 2024 che catturano paesaggi di New York e di Lincolnville, nel Maine, dove Katz trascorre le sue estati. Alex Katz: Seasons è organizzato da Ann Temkin, The Marie-Josée and Henry Kravis Chief Curator of Painting and Sculpture, con Elizabeth Wickham, Curatorial Assistant, Department of Painting and Sculpture, e Lydia Mullin, Manager, Collection Galleries, Department of Curatorial Affairs. Questi nuovi dipinti di Alex Katz, fanno parte di una serie di oltre 100 composizioni con alberi realizzate negli ultimi due anni, mostrano un artista al top della sua carriera, che fa ciò che fa da decenni e in qualche modo lo rende ancora completamente nuovo e sorprendente.

Alex Katz. Primavera, 2023. Olio su lino. Dimensioni complessive: 120 x 252 pollici (304,8 x 640,1 cm). © Alex Katz / Artists Rights Society (ARS), NY. Per gentile concessione dell’artista e della Gladstone Gallery. Fotografia di David Regen Alex Katz. Estate 21, 2023. Olio su lino. 108 x 192 pollici (274,3 x 487,7 cm). © Alex Katz / Artists Rights Society (ARS), NY. Per gentile concessione dell’artista e della Gladstone Gallery Alex Katz. Autunno 5, 2022. Olio su lino. 120 x 120 pollici (304,8 x 304,8 cm). © Alex Katz / Artists Rights Society (ARS), NY. Per gentile concessione dell’artista e della Gladstone Gallery. Fotografia di David Regen Alex Katz. Winter Tree 1, 2023. Olio su lino. 120 x 120 pollici (304,8 x 304,8 cm). © Alex Katz / Artists Rights Society (ARS), NY. Per gentile concessione dell’artista e della Gladstone Gallery. Fotografia di David Regen

Alex Katz: Seasons segnerà il debutto museale dell’ultima serie di paesaggi di Katz

Per creare queste opere, Katz spesso inizia con fotografie, scattate con il suo iPhone, e schizzi dipinti più piccoli, che successivamente trasforma in composizioni su larga scala. Katz dipinge rapidamente, completando spesso un intero dipinto in una sola mattina. Katz rimuove la tradizionale indicazione di un orizzonte, una decisione che, se abbinata alla grande scala dei dipinti, avvolge l’osservatore in un ambiente senza un inizio o una fine chiari.