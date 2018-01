Il Mulino: Cammelli presidente, rinnovato il vertice

Il Comitato dell’Associazione bolognese è stato rinnovato per il triennio 2018-2020: ne fanno parte Gian Guido Balandi, Marco Cammelli, Roberto Cartocci, Carlo Galli, Silvia Giannini, Guido Melis, Paolo Onofri, Angelo Panebianco, Paolo Pombeni, Mario Ricciardi, Loredana Solla.

Nella riunione di sabato 27 gennaio il nuovo Comitato direttivo dell’associazione Il Mulino ha designato come presidente Marco Cammelli e ha rinnovato il Comitato direttivo, composto da undici membri, di cui sette eletti dall’Assemblea dei soci e quattro nominati delle istituzioni promosse dall’associazione stessa. Il comitato ha il compito di controllare lo svolgimento dei programmi definiti dall’assemblea, coordinando le attività delle istituzioni promosse dall’associazione: la rivista Il Mulino, la Società editrice Il Mulino, l’istituto Carlo Cattaneo, la Biblioteca del Mulino.

Marco Cammelli è professore emerito dell’Università di Bologna, dove ha insegnato Diritto amministrativo, e direttore di «Aedon. Rivista di arti e diritto on line». Ha fatto parte del comitato tecnico di coordinamento per le riforme amministrative presso la Presidenza del Consiglio (1997-2000) ed è stato componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (1998-2001) e del Consiglio di Stato (2005-2009). Dal 2005 al 2015 è stato presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Tra i suoi libri, «La pubblica amministrazione» (il Mulino, 2014) e «Diritto del patrimonio culturale» (il Mulino, 2017, con C. Barbati, L.Casini, G. Piperata, G. Sciullo).