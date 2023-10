Mps, la Cassazione assolve in via definitiva Mussari e Vigni:”Nessuna manipolazione dei bilanci”

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Milano e definitivamente assolto Giuseppe Mussari e Antonio Vigni ritenendo che nell’uso di Mps dei controversi derivati per arginare le perdite dell’operazione Antonveneta “non ci fu alcuna manipolazione dei bilanci” – La sentenza apre probabilmente la strada alla assoluzione anche di Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e apre una nuova stagione nel Monte dei Paschi, che ieri è volato in Bosa in vista della privatizzazione

Per l’ex Presidente del Monte dei Paschi, Giuseppe Mussari, e per l’ex Direttore generale Antonio Vigni finisce un incubo durato 11 anni: la Cassazione li ha definitivamente assolti, come in precedenza la Corte d’appello di Milano, perché “non ci furono manipolazioni di bilancio” con i controversi derivati Santorini, Alexandra, Chianti Classico e Fresh, attivati da Siena tra il 2008 e il 2012 per finanziare la sfortunata acquisizione di Antonveneta da parte di Mps. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura di Milano contro la sentenza assolutoria della Corte d’Appello perché quest’ultima “ha motivato punto per punto la sua decisione mentre la ricostruzione del Tribunale è stata puntualmente smentita dalla Corte di merito”.

Grande gioia dei legali di Mussari, “che ha subito 11 anni di processi, tutti finiti in assoluzioni”: “Il castello di accuse contro Mussari che si è dipanato in vari processi non ha retto”. Deluse ovviamente le parti civili.

Per il Monte dei Paschi si chiude così una pagina amara, che probabilmente spianerà la strada anche all’assoluzione dell’ex Presidente Alessandro Profumo e dell’ex Dg Fabrizio Viola, investiti dagli stessi addebiti originari a Mussari, e se ne apre un’altra: quella della privatizzazione che sarà uno dei pilastri dell’impegnativo programma di dismissioni del Governo e del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Non per caso il titolo Mps in Borsa è stato ieri il migliore del Ftse Mib.