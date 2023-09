Condividi Twitter

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: il calendario delle proiezioni del 3 settembre

Ancora una giornata interessante al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Per domenica 3 settembre è previsto l’arrivo di altre celebrità, registi, attori e star che sfileranno sul red carpet in attesa di vedere i film programmati per la giornata

Ancora una giornata all’insegna della partecipazione di numerose celebrità giunte a Venezia per la Mostra del Cinema. Red Carper sempre molto affollato da personaggi famosi e meno noti provenienti da tutto il mondo in cerca di un diverso momento di celebrità immortalato dai numerosi fotografi giunti alla kermesse. Ecco il calendario delle proiezioni del 3 settembre nelle diverse sedi veneziane.



9.30 – 18.30 PALAZZO DEL CINEMA / SALA PASINETTI

TAGLIO FINALE A VENEZIA

XI edizione del programma Introduzione e saluti di apertura: Alberto Barbera (Direttore Artistico 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), Alessandra Speciale (Curatore del programma). Solo accreditamenti Gold e commerciali 9.30 – 18.30 HOTEL EXCELSIOR / AREA VGFM (SALA STUCCHI E SALA POVEGLIA) MERCATO VENEZIA GAP-FINANCING (Fiction e documentari)

incontri individuali. Solo accreditamenti Gold e commerciali 9.30 – 15.00 / 16.00 – 18.30 HOTEL EXCELSIOR / AREA BARM (SALA STUCCHI) ADEGUAMENTO LIBRI MERCATINO DIRITTI

incontri individuali. Solo accreditamenti Gold e commerciali 9.30 – 10.30 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI E CANALE LIVE VPB

La connessione creativa: avviare la collaborazione tra scrittore e produttore nella fase di sviluppo iniziale

Moderatore: Laura Gragg (Responsabile del Programma, The Creative Connection). Relatori: Carole Scotta (CEO, Haut et Court), Leontine Petit (CEO, Lemming Film), Gerhard Meixner (Co-CEO, Razor Film) Ospitato dai titolari del Creative Connection Pass e dal pubblico. 10.30 – 12.00 HOTEL EXCELSIOR / TERRAZZA DEI LIMONI Cappuccino

Con le Film Commission Italiane. A cura di Italian Film Commission e Venice Production Bridge Solo su invito 10:45 – 12:15 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI

Dalla finzione all’animazione: consigli e casi di studio per i Produttori. Moderatore: Benoît Blanchard (Responsabile Mifa Projects, MIFA) Partecipanti: Franck Priot (CEO, Ghosts City Films), Roman Paul (Co-CEO, Razor Film). Ospitato dal Festival di Annecy e i titolari e il pubblico del Venice Production Bridge Pass 14:00 – 14:30 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI Eurimages rinfrescato: presentazione del nuovo processo di selezione dei progetti del Fondo. Keynote: Susan Newman Baudais (Direttore esecutivo, Eurimages) Ospitato da Eurimages. Abbonati e pubblico 14:30 – 18:30 HOTEL EXCELSIOR / INDUSTRY GOLD CLUB INCONTRA GLI STREAMERS NETWORKING SESSION incontri individuali Solo accreditamenti Gold e commerciali 15:00 – 16:00 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI E MERCATO DEI DIRITTI DI ADATTAMENTO DEL LIBRO DEL CANALE LIVE VPB. Dal libro allo schermo. Moderatore: Nick Vivarelli (Varietà) Partecipanti: Wolfgang Mueller (Amministratore delegato, Barry Films), Sema Kara (Diritti cinematografici e televisivi, Penguin Random House Verlagsgruppe), Nicoletta Chinni (Produttrice, Cattleya)

Ospitato dal Venice Production Bridge. Abbonati e pubblico 15.30 – 16.30

PALAZZO DEL CASINÓ / SALA STAMPA FOCUS GERMANIA FOCUS QUEBEC Edward Berger e Philippe Falardeau in conversazione. Moderatore: Guy Lodge (Varietà) Presentato da German Films, Québec. Créatif SODEC, Varietà e La Biennale di Venezia. Titolari del pass. Diretta streaming su labiennale.org 16.30 – 18.30 HOTEL EXCELSIOR / SPAZIO INCONTRI Collegare i punti: distributori e produttori cinematografici si uniscono per semplificare il flusso di lavoro dalla creazione al pubblico. Tavola rotonda ospitata da Europa Distribution e Venice Production Bridge. Solo su invito 19:00 – 20:30

DES BAINS 1900 – LA PAGODA VPB Cocktail

Con il sostegno di Eurimages, Arab Cinema Center e Venice Production Bridge. Solo su invito Agli appuntamenti del programma di Venezia Classici saranno presente in sala diverse personalità del mondo del cinema, che talvolta introdurranno le proiezioni Questo il calendario dettagliato delle partecipazioni dal 3 all’8 settembre  Domenica 3 settembre

ore 11.15 in Sala Corinto Ohikkoshi (Moving) (1993) di Shinji Sômai introdurrà la proiezione il regista Ryûsuke Hamaguchi.  Lunedì 4 settembre

ore 10.45 in Sala Corinto Andrej Rublev – Director’s Cut (1966) di Andrej Tarkovskij

introdurrà la proiezione Andrej A. Tarkovskij, figlio del regista e presidente dell’ Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij.  Martedì 5 settembre

ore 15.00 in Sala Corinto Bugis Street (1995) di Yonfan introdurrà la proiezione il regista Yonfan.  Mercoledì 6 settembre

ore 14.30 in Sala Corinto Chichi Ariki (C’era Un Padre) (1942) di Yasujiro Ozu introdurrà la proiezione il regista Ryûsuke Hamaguchi.  Giovedì 7 settembre

ore 15.00 in Sala Corinto Saaz Dahani (Harmonica) (1973) di Amir Naderi introdurrà la proiezione il regista Amir Naderi.  Venerdì 8 settembre ore 11.15 in Sala Corinto Tini Zabutykh Predkiv (Le ombre degli avi dimenticati) (1965) di Sergei Parajanov introdurrà la proiezione l’attrice Larysa Kadochnikova.  Venerdì 8 settembre

ore 15.00 in Sala Corinto Les Créatures (Le creature) (1965) di Agnès Varda introdurrà la proiezione Rosalie Varda-Demy, costumista e figlia della regista. Immagine di copertina: RED CARPET l’attrice Alba Rohrwacher (Credits Giorgio Zucchiatti La Biennale di Venezia – Foto ASAC)