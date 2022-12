Mondiali Qatar 2022 – Argentina-Francia sarà la finalissima di domenica: Messi contro Mbappè

Battendo il Marocco per 2 a 0 la Francia si è guadagnata l’ingresso nella finale dei Mondiali del Qatar che affronterà domenica contro l’Argentina

L’Argentina di Messi contro la Francia di Mbappè: sarà questa la finalissima del Mondiale di calcio del Qatar che si giocherà domenica prossima. Ieri la Francia ha spento il sogno del Marocco sconfiggendolo per 2 a 0 in semifinale e raggiungendo così in finale l’Argentina.

A mettere subito le cose in chiaro tra Francia e Marocco ci ha pensato dopo soli 5 minuti il milanista Theo Hernandez con un gol che ha indirizzato subito la partita. Per i nordafricani è stato uno shock e lo sbandamento della squadra è stato evidente, al punto che subito dopo il centravanti francese Giroud, altro milanista, ha colpito un palo e che nei minuti successivi sia Mbappè che ancora Giroud hanno mancato di poco l’occasione del raddoppio.

Francia: due gol milanisti spengono il sogno del Marocco

Nel finale del primo tempo, però, il Marocco ha ripreso quota e sfiorato il pareggio ma la rovesciata di El Yamik è finita sul palo.

Nella ripresa la squadra allenata da Regragui è parsa rianimata e in più occasioni ha tentato di ribaltare il risultato ma senza successo. Nel finale è stata invece la Francia a rimpolpare il bottino con un gol di Kolo Muani, appena entrato, su iniziativa vincente di Mappè.

Argentina-Francia ovvero messi contro mbappé

E ora la finalissima: Argentina-Francia ovvero Messi contro Mbappè, i due compagni di squadra nel Psg, che domenica saranno avversari e che faranno di tutto per diventare campioni del mondo e prenotare il prossimo Pallone d’Oro. Messi è al suo ultimo Mondiale e spera di coronare il sogno di vincere anche con la sua nazionale imitando l’icona Maradona: adesso o mai più. Ma l’astro del presente e soprattutto del futuro è l’imprendibile Mbappè che sogna di regalare alla Francia il bis del Mondiale già vinto quattro anni fa. Insomma, una finalissima tutta da godere con due grandi campioni a deliziare il mondo intero.