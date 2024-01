MoMA, Museo di Arte Moderna di New York: apertura nuove gallerie per gli eventi 2024

Il Museum of Modern Art regala un 2024 ricco di mostre tutte incentrate sull’arte moderna e contemporanea. Con l’apertura di nuove gallerie ogni mese, queste mostre inviteranno il pubblico a continuare a esplorare la dinamica collezione del MoMA e a connettersi con l’arte e le idee da più geografie e prospettive che mai

Da quest’anno i visitatori del MoMA avranno opportunità più frequenti e mirate di scoprire nuove opere d’arte e artisti e potranno pianificare in anticipo per sperimentarli per primi. Ecco il ricco programma.

Body Constructs Gallery 417 dal 5 gennaio 2024

Architetti e designer moderni hanno immaginato non solo nuovi edifici e oggetti, ma anche il corpi che li abiterebbero e li userebbero. Coprendo il periodo tra il 1945 circa e 1975, questa galleria comprende opere di Henry Dreyfuss, VALIE EXPORT, Michael Webb e Niki de Saint Phalle, tra gli altri, molti dei quali in mostra al MoMA per la prima volta.Loro esplorare gli attriti del modernismo con le questioni di genere, razza e disabilità che continuano a verificarsi essere prevalente nella pratica architettonica fino ad oggi. Lavori che si basavano sull’ergonomia per ridurre il corpo umano a una serie di valori “medi” universalmente applicabili per standardizzati i progetti saranno giustapposti a esperimenti controculturali che trattavano il corpo come un sito di perpetua riconfigurazione. Body Constructs è organizzato da Evangelos Kotsioris, Assistente curatore e Paula Vilaplana, Assistente curatore, Dipartimento di Architettura e progettazione. All’ombra del sogno americano

Galleria 202 Apertura 1 marzo 2024

Nella New York degli anni ’80, gli artisti producevano opere in prima linea in un paesaggio combattuto segnato dalla desolazione urbana, dalla precarietà finanziaria e dalle difficoltà mediche. Come l’AIDS L’epidemia ha devastato la loro comunità, gli artisti hanno sfruttato l’energia della città per resistere privazione dei diritti civili che stavano incontrando. Per quanto riguarda i suoi dipinti di persiane vetrine dei negozi nel Lower East Side della città, l’artista Martin Wong ha scritto: “Volevo concentrarmi chiudere su alcuni degli infiniti strati di conflitto e confinamento che ci tengono tutti legati insieme in questa vita senza possibilità di libertà condizionata”. Andrà in onda Houston Street (1986) di Wong vista per la prima volta al MoMA, insieme ad altre opere recentemente acquisite da Agosto Machado, Donald Moffett e Marion Scemama. Ricordando un momento in cui molte vite erano perduti e interi quartieri rasi al suolo, le opere presenti in questa galleria congrua di eloquenza rabbia di una generazione di artisti che visse, per citare David Wojnarowicz, “all’ombra del Il curatore capo di Media and Performance di Lonti Ebers e Sophie Cavoulacos, curatrice associata del dipartimento di cinema, con Abby Hermosilla, assistente curatoriale del dipartimento di “Sogno americano.” All’ombra del sogno americano è organizzato da Stuart Comer, Affari curatoriali.

A Cubist Salon Galleria 503 Inaugurazione 5 aprile 2024

Il termine “cubista” – che si dice abbia origine nella descrizione dell’artista Henri Matisse dei dipinti realizzati nel 1908 da Georges Braque come “cubi” – ha sempre cercato di adattarsi alle molte diverse idee, ambizioni, alleanze e fonti di ispirazione degli artisti associati a questo movimento per eccellenza dell’inizio del XX secolo. Questa galleria densamente allestita, con dipinti di varie dimensioni impilati guancia a guancia, strizza l’occhio alle affollate disposizioni di opere d’arte che spesso si trovano negli studi degli artisti e sulle pareti delle case dei collezionisti privati, così come all’esposizione pubblica di alcuni dei capolavori cubisti. opere dei pittori nelle mostre denominate saloni. L’obiettivo è descrivere il cubismo come un movimento eterogeneo, instabile e dinamico in divenire, definito da opere prodotte da una comunità internazionale di artisti negli anni immediatamente precedenti e durante la prima guerra mondiale, uniti nella loro determinazione, come scrisse il poeta Guillaume Apollinaire. in The Cubist Painters (1913), per creare un’arte “del tutto nuova”. Le opere di artisti tradizionalmente associati al cubismo sono presentate in dialogo con quelle di artisti allineati con vari altri movimenti d’avanguardia dell’inizio del XX secolo, ma che vissero, lavorarono o passarono a Parigi in momenti diversi tra il 1908 e il 1918. A Cubist Salon è organizzato da Anne Umland, curatrice senior di pittura e scultura di Blanchette Hooker Rockefeller, con Rachel Remick, assistente curatoriale, Dipartimento degli affari curatoriali.

Dance Index Galleria 409 Inaugurazione 3 maggio

Questa galleria presenta le risposte uniche dei fotografi al ritmo e alle linee della danza di metà secolo, nonché l’uso della fotocamera da parte degli artisti per catturare la coreografia nel mondo che li circonda. La galleria prende in prestito il titolo da una rivista fondata da Lincoln Kirstein—anche lui strettamente associato al MoMA—anche se qui la fotografia stessa potrebbe essere vista come una sorta di “indice della danza”, le opere incluse si muovono tra lo studio di danza e il “palcoscenico”. ” della strada, catturando i passi e la loro sequenza sia nella performance formale che nel movimento quotidiano. Per il film In Paris Parks (1954) di Shirley Clarke, la regista, che lei stessa si era formata con Martha Graham, ha messo in musica i ritmi naturali dei parchi della città – i giocatori di carte e i bambini gioiosi. In seguito ha osservato che “puoi realizzare film sulla danza senza usare ballerini”. Dance Index è organizzato da Lucy Gallun, curatrice, Dipartimento di fotografia, con Rachel Rosin, assistente curatoriale, Dipartimento di affari curatoriali.

Illusions of Life Galleria 206 Inaugurazione 7 giugno 2024

“La mia convinzione è che ci sia mistero e spiritualità nelle cose più banali. Quindi il mio interesse potrebbe essere quello di rivelare o fare una crepa in quella mondanità e mostrarne uno scorcio miracoloso”, ha detto l’artista Haegue Yang. Ancorata da Sallim (2009) di Yang, questa galleria guarda alla sfera privata su scala pubblica, esplorando come la vulnerabilità, la creatività e la quotidianità coincidono negli spazi in cui viviamo e lavoriamo. Sallim, che si riferisce alla parola coreana per “pulizie”, evoca un modello spettrale della cucina nell’appartamento berlinese di Yang, dove viveva e lavorava. Oggetti familiari e spazi della vita di routine diventano materiale per esplorazioni intime del monumentale: questioni di tempo, prospettiva e sé. Illusions of Life è organizzata da Lanka Tattersall, curatrice della Fondazione Laurenz, Dipartimento di disegni e stampe, ed Erica Papernik-Shimizu, curatrice associata, Dipartimento di media e performance, con Abby Hermosilla, assistente curatoriale, Dipartimento di affari curatoriali.

Langston Galleria 510 Inaugurazione 5 luglio 2024

Il Rinascimento di Harlem, un periodo compreso tra la fine della prima guerra mondiale e l’inizio della Grande Depressione, fu un momento in cui intellettuali, attivisti e artisti sperimentarono una libertà di espressione e opportunità senza precedenti e cercarono di definire cosa significasse essere nero in un nuovo secolo. Quasi 65 anni dopo, l’artista e regista britannico Isaac Julien ha pubblicato Looking for Langston (1989), un omaggio al poeta Langston Hughes che offre un’esplorazione poetica delle identità nere, queer e artistiche attraverso la lente del Rinascimento di Harlem. Con al centro l’innovativo film di Julien, questa galleria presenta opere di fotografia e disegni dalla collezione del MoMA (molti dei quali in mostra al Museo per la prima volta) per collassare due periodi di produzione ed esplorazione artistica – il Rinascimento di Harlem e gli anni ’80 – illustrando il ruolo importante che gli artisti hanno svolto nel ritrarre la vivacità della vita nera, così come le complessità che derivano da questo atto. Looking for Langston è organizzata da Antoinette Roberts, Assistente curatoriale, Dipartimento di Fotografia, con Rachel Remick, Assistente curatoriale, Dipartimento degli affari curatoriali.

Romare Bearden Galleria 416 Apertura 2 agosto 2024

Romare Bearden ha reinventato continuamente la sua arte nel corso dei suoi sessant’anni di carriera. Meglio conosciuto per la sua pratica innovativa del collage degli anni ’60 e successivamente, ha ottenuto consensi per la prima volta negli anni ’40 sia per i disegni figurativi che per i dipinti astratti. Sebbene da giovane fosse irritato dall’aspettativa che il suo lavoro riflettesse la sua razza e identità, Bearden alla fine arrivò ad abbracciare il tema della vita dei neri americani, e questo ispirò gran parte del suo lavoro. Attingendo al ricco patrimonio di opere di Bearden del MoMA, insieme al materiale d’archivio della sua retrospettiva al Museo nel 1971, questa galleria metterà in luce il poliedrico impegno artistico dell’artista con l’America del dopoguerra. Romare Bearden è organizzata da Esther Adler, curatrice, Dipartimento di disegni e stampe, con Rachel Rosin, assistente curatoriale, Dipartimento di affari curatoriali. Gli artisti delle coenties scivolano

Galleria 516 Inaugurazione 4 ottobre 2024

Questa galleria ospiterà una comunità di artisti che visse e lavorò in una delle strade più antiche all’estremità sud-orientale di Manhattan per un breve periodo negli anni ’50 e ’60, tra cui Robert Indiana, Ellsworth Kelly, Agnes Martin, James Rosenquist, Delphine Seyrig, Lenore Tawney e Jack Youngerman. Attratti da affitti economici, open space e solitudine, gli artisti vivevano e lavoravano in ex vele e loft industriali, e spesso incorporavano nella loro arte oggetti recuperati dalla demolizione intorno a loro. Non hanno mai formato un movimento; la loro arte diversificata comprende astrazione e figurazione, tessuti, assemblaggi, film e pittura, ma tutti hanno avuto scoperte significative al Coenties Slip che hanno cambiato il panorama dell’arte moderna e si sono sostenuti a vicenda nel bisogno di essere parte e al tempo stesso separati dal scena culturale. The Artists of Coenties Slip è organizzato da Samantha Friedman, curatrice, Dipartimento di disegni e stampe, e Prudence Peiffer, Direttrice, Contenuti, con Rachel Remick, Assistente curatoriale, Dipartimento di affari curatoriali.