Moda, Liu-Jo compra Blumarine: nozze a Carpi

L’annuncio del matrimonio tra le due aziende di Carpi arriva dal fondatore di Liu-Jo, Marco Marchi – Nasce una nuova holding, Eccellenze Italiane

Nozze d’eccezione nella moda italiana. Liu-Jo ha acquistato il 100% di Blufin, il gruppo che possiede Blumarine. La notizia è stata annunciata il 12 novembre da Marco Marchi, fondatore e presidente di Liu-Jo, che poche settimane fa aveva definito Blumarine “il sogno di ogni carpigiano”. A rendere speciale quest’acquisizione c’è il fatto che entrambe le aziende arrivano da Carpi (Modena).

Con quest’operazione, nasce una nuova holding, denominata “Eccellenze Italiane”, che riunirà al suo interno marchi di fascia alta.

“Con questa acquisizione – afferma Marchi – prende forma il mio sogno imprenditoriale di aggregare eccellenze italiane e lanciarle nella competizione globale. In un mercato in fortissima evoluzione i consumatori premiano i brand forti di identità distintive che fanno della qualità e della creatività gli elementi fondanti. In Italia esiste questo straordinario patrimonio di aziende che tuttavia spesso non sono in grado di crescere per mancanza di massa critica, capitale, tecnologia, management e sinergie – asset che solo un grande gruppo può garantire”.

Non sono state rese note le cifre dell’operazione, ma i negoziati tra la famiglia Tarabini (proprietaria di Blufin) e Marchi sono avvenuti in forma privata e senza l’intermediazione delle banche.

Blufin, oltre a Blumarine, possiede anche i brand Blugirl, Anna Molinari e Be Blumarine. Nel 2018 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato comprensivo di royalty sulle licenze pari a 33 milioni di euro generato per il 40% dal mercato domestico e per il 60% dai mercati internazionali.