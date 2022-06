Moda, arte e design a Parigi: una mostra tributo al leggendario designer Alber Elbaz

Il Palais Galliera di Parigi celebra l’Alber Elbaz in un format espositivo moda-arte-design senza precedenti, ricreando il spettacolo collaborativo che è stato presentato in omaggio al leggendario designer il 5 ottobre 2021

Dopo la scomparsa di Alber Elbaz, AZ Factory, la start-up di moda che aveva recentemente fondato, immaginato e ha organizzato una mostra in suo onore con 46 case partecipanti e designer riuniti per creare look ispirati dall’uomo e dalla sua prolifica eredità: abiti fluidi con strascico lungo, abiti corti con balze o maxi fiocchi, abiti stampati con disegni e ritratti di Alber. Ogni designer, affermato o emergente, sia direttore creativo di una delle maison del patrimonio o capo del proprio marchio, ha escogitato una prospettiva sul fashion design, le sue domande e la sua interpretazione questioni contemporanee come l’ambiente, la diversità e il genere. Questa mostra unica nel suo genere ricreerà lo spettacolo immergendo i suoi visitatori nell’esperienza completa della passerella, riproducendo l’ordine in passerella, gli effetti, la musica e le luci che hanno reso la serata così momento indimenticabile della storia della moda.

LOVE BRINGS LOVE: IL CONTRASTO CON L’ISOLAMENTO DURANTE LA PANDEMIA

Il titolo Love Brings Love, tratto da uno dei mantra di Alber Elbaz, presenta un contrasto con l’isolamento sentito durante la pandemia, grazie allo spirito comunitario dei designer che hanno collaborato per celebrare il ricordo di uno dei loro più brillanti colleghi. La mostra è stata resa possibile grazie a prestiti eccezionali di AZ FACTORY e donazioni dalle maison partecipanti, ma anche prestiti da Adobe, Comme des Garcons, Guo Pei, Louis Vuitton Malletier, Wales Bonner, e il supporto di Richemont.

ALBERT ELBAZ: QUANDO E’ NATO, VITA E CARRIERA

Albert Elbaz. Nato in Marocco nel 1961, Alber Elbaz è cresciuto in Israele. Dopo essersi diplomato allo Shenkar College con una laurea in fashion design, si è trasferito a New York e prima è diventato assistente senior dello stilista Geoffrey Beene presentando la sua prima sfilata prêt-à-porter donna per Guy Laroche nel 1997. La sua nomina a direttore artistico di Saint Laurent Rive Gauche nel 1999 è stato seguito da un incarico di successo come direttore creativo di Lanvin da Dal 2001 al 2015, durante il quale i suoi design sono stati così immediatamente riconoscibili, che è diventato il suo logomark negli anni. Dando nuova vita a Lanvin, la più antica casa di moda parigina, ha portato ad essa una dinamica immagine con le sue creazioni romantiche e giocosamente femminili. Nel 2013 è diventato noto al grande pubblico attraverso una collezione per H&M, rendendo il suo stile inconfondibile accessibile a una gamma ancora più ampia di consumatori. Nel 2015 è stato direttore artistico della mostra Jeanne Lanvin al Palais Galliera, prima di essere insignito della Legion d’Onore nel 2016. Nel 2021, prendendo la prima e l’ultima lettera del proprio nome, ha creato AZ Factory, una casa di prêt-à-porter femminile di nuova concezione, radicata nell’innovazione e nel rispetto del corpo femminile. Alber Elbaz è scomparso il 24 aprile 2021, poco dopo il lancio della sua prima collezione.

Dove: Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris – 10, Avenue Pierre Ier de Serbie, Paris 16e