Mobilità elettrica, Stellantis-Atlante: inaugurata la prima stazione di ricarica rapida in Italia

La prima stazione di ricarica veloce per veicoli elettrici è stata inaugurata a Magenta, in provincia di Milano

A Magenta la prima stazione di ricarica rapida italiana. Atlante, la società del Gruppo Nhoa dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici – nata dalla collaborazione tra Stellantis, Nhoa e Free2move eSolutions – ha inaugurato oggi mercoledì 8 febbraio a Magenta, in provincia di Milano, la sua prima stazione di ricarica rapida italiana nella concessionaria Automagenta della rete Stellantis.

Queste stazioni consentiranno ai possessori di veicoli elettrici di sperimentare la comodità della ricarica rapida. In collaborazione con Stellantis, spiega una nota, Atlante sta lavorando con un gran numero di concessionari in tutta Italia, per realizzare nelle loro sedi molte altre stazioni di ricarica rapida, tutte alimentate da energia pulita e rinnovabile.

Anche in Francia, Atlante e Stellantis stanno lavorando nella stessa direzione e i primi punti di ricarica rapida e ultra-rapida saranno presto online presso alcune concessionarie selezionate che distribuiscono veicoli Stellantis.

Terranova (Atlante): “È solo la prima di molte altre”

“Per avere successo nella transizione a zero emissioni, dobbiamo lavorare sia a livello globale con un partner di grande importanza come Stellantis, sia a livello di comunità, sostenendo realtà come Automagenta nel loro coraggioso viaggio verso la mobilità elettrica”, ha commentato Stefano Terranova, ceo di Atlante sottolineando che “il nostro impegno in questo senso è chiaro: abbiamo creato una task force dedicata a rispondere con un tocco personale alle esigenze dei numerosi concessionari Stellantis interessati a ospitare le stazioni Atlante. A rischio di anticipare ulteriori buone notizie per gli automobilisti di veicoli elettrici, questa è solo la prima di molte altre”, ha concluso Terranova.

Papa (Stellantis): “Queste iniziative danno un vantaggio competitivo”

“Oggi vediamo il risultato concreto della partnership con un player prestigioso, Atlante, che mira a rendere disponibili per tutti i cittadini punti di ricarica fast e ultra-fast in spazi che si trovano all’interno della rete delle concessionarie Stellantis – ha aggiunto Ciro Papa, manager della Business Unit e-Mobility di Stellantis Italia -. In questo caso la realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione con una realtà imprenditoriale importante sul territorio, la concessionaria Automagenta, che ha compreso e sposato perfettamente la mission di Stellantis. La transizione energetica non si realizza in un giorno, è un processo che richiederà tempi certi, ma iniziative di questo tipo danno a chi le intraprende un vantaggio competitivo importante rispetto allo scenario futuro che si realizzerà”.