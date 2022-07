Mobilità collettiva sostenibile, IBE Intermobility and Bus Expo 2022 presenta il programma della decima edizione

L’appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group, in agenda dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini, ha presentato il programma dei lavori a cura del Comitato Tecnico Scientifico

La decima edizione di IBE Intermobility and Bus Expo – appuntamento biennale di IEG Italian Exhibition Group in agenda dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini – ha presentato il Programma dei lavori a cura del Comitato Tecnico Scientifico, presieduto e coordinato dal Professor Giuseppe Catalano dell’Università di Roma La Sapienza e Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del MIMS.

Una tre giorni ricca di appuntamenti, convegni e premi. Attenta al momento di transizione che la mobilità collettiva sta attraversando, anche alla luce delle contingenze generate dalla guerra in Ucraina, dallo “shortage” di materie prime e dagli scenari inflattivi in atto. Il programma fornirà una serie di elementi di riflessione (dati, analisi, aggiornamenti, opinioni) utili all’industria per allineare i processi di business – con il cittadino al centro – in un settore che sta attraversando una profonda mutazione.

Il programma di IBE Intermobility and Bus Expo 2022

L’evento che segna l’avvio dei lavori (previsto per mercoledì 12 ottobre 2022 ore 14.30 – 16.30, presso la BUSiness Arena – B5) è il “1° Forum nazionale della nuova mobilità sostenibile collettiva: quali riforme e quali investimenti”.

L’appuntamento si pone come sintesi e anticipazione di molti temi che verranno sviluppati con i protagonisti della Community nei singoli eventi “verticali” durante i giorni della kermesse riminese.

In dettaglio il dibattito della Tavola Rotonda iniziale (a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e decisori ai diversi livelli di Governo) sarà introdotto dalle conclusioni della ricerca ISFORT che intende fare il punto sul posizionamento attuale e prospettico della mobilità locale sostenibile, fornendo un insieme di dati aggregati utili a sondarne i tre assi portanti, insieme a una serie di stimoli utili a dare risposta alle domande chiave emergenti dall’industria e dalle nuove filiere collegate:

-il mercato;

-le politiche nazionali di sostegno;

-gli scenari di evoluzione;

All’interno del nuovo spazio di aggregazione “TPL & Technology District” (BUSiness Arena e TPL Arena Padiglione B5) e sale convegni dedicate (Padiglione B6 e D7L) nei tre giorni di manifestazione si svolgeranno inoltre una serie di incontri dedicati alla PA e al Trasporto Pubblico Locale per tracciare gli scenari e cercare risposte anche in termini di policy.

Altri temi che saranno affrontati in questa decima edizione: turismo su gomma e turismo slow, l’evoluzione della professione del “driver”, manutenzione sostenibile, il ruolo della statistica per la modernizzazione del trasporto pubblico, nuove filiere energetiche e trazioni alternative, TPL e transizione elettrica, il lungo raggio nel post-Covid.