Mittel, al via il 30 gennaio l’opa totalitaria promossa da Lake Bidco in vista del delisting. Incorpora un premio dell’8,4%

Dopo aver calcato per quasi tren’anni il parterre di Piazza Affari, anche la storica holdig fondata a fine Ottocento si ritira dalle contrattazioni. L’operazione avrà termine il 27 febbraio

Anche per Mittel, la storica holding fondata nel 1885 e in Borsa dal 1997, si avvicina il momento del delisting. Lake Bidco ha comunicato di aver depositato presso la Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto 11.419.189 azioni ordinarie di Mittel – società finanziaria di investimento quotata all’Euronext Milan – e rappresentative del 14,04% del capitale sociale. Il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 30 gennaio 2025 e terminerà il 27 febbraio 2025, estremi inclusi, salvo proroghe con data di pagamento fissata al 6 marzo 2025.

All’inizio di dicembre il veicolo Lake Bidco aveva annunciato l’opa con un corrispettivo di 1,75 euro per ogni azione, incorporando un premio dell’8,4% rispetto al prezzo ufficiale del 6 dicembre 2024 e un premio dell’11,1% rispetto alla media ponderata del mese precedente. L’offerta è finalizzata al delisting della holding, oggi presieduta da Marco Giovanni Colacicco, “senza che residuino azionisti di minoranza», è specificato nella nota.

Chi è e che cosa fa Lake Bidco

Lake Bidco è stata costituita ed è partecipata in misura paritetica da Progetto Co-Val (la società fa riferimento all’imprenditore marchigiano Franco Stocchi) e Corporate Value, vale a dire gli attuali due principali azionisti di Mittel. Fino a oggi il 79% circa del capitale di Mittel è detenuto da Progetto Co-Val (che fa capo a Seconda Navigazione, che a sua volta fa capo a Blue Fashion Group), mentre il 3,492% è in mano a Corporate Value. Tra le altre partecipazioni rilevanti, si segnalano lo 0,079% di Blue Fashion Group, lo 0,094% di Marco Giovanni Colacicco e un altro 0,009% di Antonella Colacicco (sorella di Marco Giovanni).

“Progetto Co-Val, Corporate Value e le persone che agiscono di concerto detengono complessivamente l’82,712% del capitale sociale” di Mittel, precisa una nota. Le azioni di Blue Fashion Group fanno capo (per oltre 10 milioni a testa) a Francesca Stocchi, Lucia Stocchi e Davide Stocchi in nuda proprietà. “Sulla totalità delle partecipazioni di Blue Fashion Group è stato costituito un diritto di usufrutto congiunto, con reciproco diritto di accrescimento, a favore di Franco Stocchi e Anna Buratti”. Agiscono di concerto Progetto Co-Val, Corporate Value (che fa capo ai membri della famiglia Colacicco), Blue Fashion Group, Marco Colacicco e Antonella Colacicco. Tuttavia la nota precisa che “l’offertente (ossia Lake Bidco) è il solo soggetto a rendersi acquirente delle azioni” di Mittel.

Lake Bidco punta esplicitamente al delisting di Mittel, la cui attività si concentra su investimenti a lungo termine, spaziando tra diversi settori, dal real estate al private equity, e dunque non ripristinerà il flottante sufficiente a assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. “L’offerta è finalizzata a consentire al gruppo cui fa capo Mittel di perseguire in maniera più efficiente e proficua le proprie attività e i propri programmi di crescita futura“. L’Opa (nell’operazione Intermonte agisce come advisor dell’offerente e intermediario incaricato per la raccolta delle adesioni) è subordinata al raggiungimento di almeno il 95% del capitale, computando le partecipazioni delle persone che agiscono di concerto.

L’operazione arriva a sei anni dall’Opa con cui la stessa Co-Val, costituita da Seconda Navigazione e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha rilevato il controllo di Mittel, ma senza procedere al delisting. A inizio 2023, con lo scioglimento del patto sociale, la Fondazione è uscita dal capitale.