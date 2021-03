M’illumino di meno: torna la giornata del risparmio energetico

Torna la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio 2 – Hera, Acea aderiscono all’iniziativa

Al via l’edizione 2021 di “M’illumino di meno”, iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 nel 2005, nata per sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’uso consapevole dell’energia elettrica. Quest’anno l’evento è dedicato al “Salto di Specie”, l’evoluzione ecologica nel nostro modo di abitare il pianeta che dobbiamo fare per uscire migliori dalla crisi sanitaria da Covid-19.

In particolare, è salto di specie la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione degli sprechi alimentari, la raccolta differenziata e l’economia circolare. È salto di specie tutelare il nostro pianeta e così le future generazioni.

Venerdì 26 marzo, istituzioni, aziende e privati spegneranno le luci come gesto simbolico di adesione all’iniziativa, come testimonianza del proprio interesse sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Anche il Gruppo Hera aderisce alla giornata dedicata al risparmio energetico. L’obiettivo della multiutility guarda già al 2030 con una riduzione del 10% rispetto ai consumi di riferimento attraverso un programma pluriennale di riqualificazione a led dell’illuminazione esterna in tutte le principali sedi aziendali e numerosi progetti messi in campo per favorire la transizione energetica di tante realtà nei territori serviti: dal terziario, agli enti locali fino ai condomini. Inoltre, il Gruppo Hera dedica un report annuale ai temi di efficienza e sostenibilità energetica: “Valore all’energia”.

Per l’occasione Acea spegnerà le luci del Palazzo della sede centrale di Piazzale Ostiense e della sede di Acea Energia di Viale dell’Aeronautica a Roma. Inoltre, Acea proprio su questo tema ha incentrato l’edizione 2021 di Acea Scuola Digital dal titolo “SIAMO energia! Spegni la luce e accendi la tua fantasia”. Un viaggio educativo, in formato digitale, che permetterà ai ragazzi dai 9 ai 14 anni di conoscere il mondo dell’energia e di sensibilizzarli su un uso più consapevole.