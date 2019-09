Milan Games Week, premiati i finalisti dell’Hearthstone Cup

Intesa Sanpaolo assegnerà il montepremi di 6.000 euro agli 8 finalisti del torneo fantasy organizzato dalla stessa banca.

Sabato pomeriggio presso lo stand Intesa Sanpaolo, nel padiglione 16 della Personal Gamer Arena (Fiera Milano Rho), c’è la finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, il torneo dal sapore fantasy che, a partire da luglio, ha visto sfidarsi gli appassionati del videogioco di carte collezionabili all’interno delle filiali Intesa Sanpaolo di Napoli, Firenze, Parma, Roma, Torino, Verona, Bergamo e Milano.

Ospite d’eccezione alla premiazione di oggi Vittorio Brumotti. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è per il terzo anno consecutivo partner istituzionale di Milan Games Week 2019, la più importante manifestazione italiana dedicata ai videogiochi e assegnerà il montepremi di 6.000 euro agli 8 finalisti che si contenderanno il titolo italiano di miglior giocatore dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup. Ad animare il momento della premiazione Vittorio Brumotti, l’inviato di «Striscia» in bicicletta che, con il suo «FAI Brumotti per l’Italia» grazie anche al supporto del Fondo per l’Ambiente Italiano e di Intesa Sanpaolo, ha compiuto un viaggio in bicicletta alla scoperta dell’Italia più bella.

“Il torneo Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup – ha commentato Andrea Bartolini, direttore commerciale retail Milano e provincia di Intesa Sanpaolo – ha coinvolto le nostre filiali in tutta Italia e, in particolare, la tappa conclusiva di Milano ha visto sfidarsi in piazza Cordusio decine di gamers. Continuiamo con questa iniziativa ad aprire le nostre filiali a momenti di gioco e aggregazione anche non convenzionali per essere la banca di tutti”.