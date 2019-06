Milan fuori dalle coppe europee, dentro il Torino

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: il Tas ha escluso i rossoneri dalle competizioni europee per il 2019-2020 – Roma direttamente ai gironi, Torino ai preliminari.

Inizia male il nuovo corso del Milan, con due bandiere storiche come Paolo Maldini e Zvonimir Boban a guidare l’area tecnica della società dell’Ad e dg sudafricano Ivan Gazidis. La notizia dell’esclusione del club rossonero dalle competizioni europee per la stagione 2019/2020 era attesa ma ora è ufficiale: lo ha comunicato il Tribunale arbitrale dello sport (Tas). Il Milan farà dunque tabula rasa, e la notizia tutto sommato non dispiace: un anno per ripartire, per fare mercato senza l’assillo dei rigidi parametri Uefa e per concentrarsi sul campionato, magari centrando la qualificazione alla Champions League del 2020-2021. Una qualificazione, quella alla massima competizione europea per club (che il Milan ha vinto ben 7 volte), che per il Diavolo manca dal 2013 (stagione 2013-2014 l’ultima partecipazione, eliminati agli ottavi dall’Atletico Madrid poi finalista): l’obiettivo è ricentrarla dopo un anno di purgatorio, per dare anche tempo al nuovo allenatore Marco Giampaolo di plasmare la squadra del futuro.

Il Milan avrebbe dovuto partecipare alla fase a gironi dell’Europa League, in virtù del quinto posto conquistato nello scorso campionato, peraltro sfiorando il quarto che sarebbe sì valso la Champions League (ad un certo punto gli uomini di Gennaro Gattuso erano addirittura terzi). Adesso, dopo la decisione del Tas, a qualificarsi direttamente ai gironi di Europa League sono Roma (che non casualmente ha annullato il prematuro ritiro di Pinzolo, inizialmente programmato per preparare i preliminari di fine luglio) e Lazio, mentre ad accedere alla fase preliminare è il Torino.