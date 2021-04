Microsoft: maxi-acquisizione nel riconoscimento vocale

Il gruppo americano ha comprato per quasi 20 miliardi di dollari la Nuance Communications, società specializzata in tecnologie di intelligenza artificiale e riconoscimento vocale

Maxioperazione per Microsoft, che lunedì ha annunciato l’acquisto di Nuance Communications, gruppo specializzato in programmi di intelligenza artificiale e riconoscimento vocale. La transazione vale circa 19,7 miliardi di dollari, incluso il debito, ossia 56 dollari per azione, con un premio del 23% rispetto alla chiusura di venerdì scorso a Wall Street.

La tecnologia di Nuance, che per molti anni era stata nel mirino di Apple, è utilizzata in molti settori. Dal 2019, Microsoft e Nuance hanno portato avanti un progetto in ambito sanitario che permette di inserire le conversazioni vocali tra medici e pazienti all’interno di una cartella clinica elettronica.

L’acquisizione è la più grande messa a segno da Microsoft dopo LinkedIn, comprata per oltre 26 miliardi di dollari nel 2016.

Ma non è finita: Microsoft sta spingendo sul pedale delle acquisizioni e fa sapere di essere in trattative per comprare anche la app di chat Discord, piattaforma di messaggistica istantanea famosa nel mondo dei videogiochi, per un valore di circa 10 miliardi di dollari.

Il mese scorso, inoltre, Microsoft aveva completato l’acquisizione della società di giochi Zenimax per 7,6 miliardi di dollari.