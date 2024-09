Micron nell’afterhours fa +15% e spinge al rialzo tutti i tech: da Samsung (+4%) alla nostra Stm (+2,80%)

La società Usa nel rendere noto un fatturato a+93% su anno, ha anche segnalato la forte domanda di dispositivi per l’intelligenza artificiale

Micron, il più grande produttore statunitense di chip di memoria per computer, ha atteso ieri sera la chiusura delle contrattazioni Usa per rendere noti i suoi dati, ma nel dopoborsa le azioni sono schizzate fino al 15%, spronando al rialzo anche il settore dei chip asiatici con Samsung Electronics prima linea con una guadagno del +4% fino a contagiare le piazze europee con la nostra Stm che guadagna il 2,80%. È quindi più che attesa l’apertura oggi degli scambi Usa.

La società ha comunicato ieri sera che la domanda di dispositivi per l’intelligenza artificiale aiuterà il fatturato del primo trimestre fiscale a raggiungere circa 8,7 miliardi di dollari, rispetto a una stima media degli analisti di 8,3 miliardi di dollari.

Micron Technology ha chiuso il quarto trimestre dell’anno fiscale 2024 (terminato il 29 agosto 2024) con ricavi pari a 7,75 miliardi di dollari, rispetto ai 6,81 miliardi del trimestre precedente e ai 4,01 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto è di 887 milioni di dollari, ovvero 0,79 dollari per azione, mentre quello rettificato di 1,34 miliardi di dollari, ovvero 1,18 dollari per azione.

Nell’intero anno fiscale 2024, i ricavi sono stati pari a 25,11 miliardi di dollari, rispetto ai 15,54 miliardi dell’anno precedente. L’utile netto è stato di 778 milioni di dollari, ovvero 0,70 dollari per azione, mentre quello rettificato di 1,47 miliardi di dollari, ovvero 1,30 dollari per azione.

Fatturato in crescita del 93% su anno grazie alla domanda di AI

“Micron ha registrato una crescita del fatturato del 93% anno su anno nel quarto trimestre fiscale, poiché la robusta domanda di intelligenza artificiale ha guidato una forte crescita dei nostri prodotti Dram per data center e della nostra memoria ad alta larghezza di banda leader del settore. Il nostro record di fatturato Nand è stato guidato dalle vendite di Ssd per data center, che hanno superato per la prima volta 1 miliardo di dollari di fatturato trimestrale”, ha affermato il presidente e Ceo Sanjay Mehrotra.

“Stiamo entrando nell’anno fiscale 2025 con il miglior posizionamento competitivo nella storia di Micron” ha aggiunto. “Prevediamo un fatturato record nel primo trimestre fiscale e un sostanziale record di fatturato con una redditività notevolmente migliorata nell’anno fiscale 2025″.

Per il primo trimestre, la società ha previsto un utile rettificato di 1,74 dollari per azione, più o meno 8 centesimi, rispetto alle stime degli analisti di 1,65 dollari. I ricavi sono visti a 8,70 miliardi di dollari, più o meno 200 milioni.