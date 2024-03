Michelangelo al British Museum, esposta la grande opera “Epifania” e altre opere su carta

Una nuova mostra storica al British Museum esplorerà gli ultimi tre decenni del Rinascimento l’illustre vita e carriera del maestro Michelangelo: dal 2 maggio al 28 luglio 2024 nella Joseph Hotung Great Court Gallery presso il British Museo

Per la prima volta sarà esposta al British Museum la monumentale Epifania (1550-53 circa), alta oltre due metri, dopo la sua scrupolosa ristrutturazione e restauro iniziato nel 2018. L’unico cartone completo giunto fino a noi (disegno preparatorio a grandezza naturale, dal parola per un grande foglio di carta) di Michelangelo, è tra le più grandi opere su carta del Rinascimento, e una delle più grandi tesori della collezione del British Museum.

L’opera, prestata da Casa Buonarroti, Firenze, ne è un affascinante esempio l’anziano Michelangelo usò la sua abilità nel disegno per creare modelli da far dipingere ad altri. Michelangelo Buonarroti (1475–1564) lasciò Firenze per Roma nel 1534, per non rivedere mai più la sua città natale. Questa mossa ha segnato il l’inizio di un nuovo drammatico capitolo che avrebbe plasmato radicalmente le sue esperienze sia come artista che come uomo. La percezione popolare di Michelangelo si concentra sulle famose opere della sua giovinezza: il David (1501–04), per esempio, o il Soffitto della Cappella Sistina. Michelangelo: gli ultimi decenni introdurranno i visitatori alla notevole varietà e inventiva della sua carriera tardiva, che lo vide ancora attivo quattro giorni prima della sua morte nel 1564, all’età di 88 anni. La mostra esaminerà il modo in cui Michelangelo ha ridefinito l’iconografia dell’arte religiosa per creare opere estremamente influenti composizioni di momenti chiave del cristianesimo, come la Crocifissione, il Compianto e il Giudizio Universale, in un’epoca in cui la chiesa cattolica era messa in discussione come mai prima d’ora.

Michelangelo – study of the Last Judgment © The Trustees of the British Museum

Il Giudizio Universale a altri disegni

Per la prima volta saranno esposte anche numerose altre opere provenienti dall’impareggiabile collezione di disegni di Michelangelo del British Museum tempo in quasi due decenni, compresi i disegni preparatori del Giudizio Universale, che descrivono come Michelangelo inventò un nuova visione di come la forma umana sarebbe stata rimodellata alla fine del mondo. Tale era l’audacia della sua innovazione che la sua pittura venne ferocemente criticata e poi censurata.

La mostra fornirà rari spunti sull’interazione coinvolgente dell’artista con il suo intimo e circolo più fidato

I generosi prestiti della British Library includono lettere vivaci al suo giovane nipote che mostrano che Michelangelo aveva un lato irritabile, facilmente irritato. Intanto poesie e disegni indirizzati ai suoi amici aristocratici, Tommaso de’ Cavalieri e la poetessa Vittoria Colonna, testimoniano il suo appassionato e sentito attaccamento ad essi. Un’opera squisita creata fa parte di questa corrispondenza, prestata da Sua Maestà il Re dalla Collezione Reale, la Punizione di Tizio (circa 1532) raffigurante un’aquila che squarcia il fegato di un uomo nudo legato, donato a Tommaso come guida morale per il giovane. L’intensità della fede di Michelangelo si rafforzò man mano che invecchiava. In mostra sarà uno dei suoi esempi più commoventi meditazione sulla morte di Cristo e sulla sua stessa mortalità: un gruppo di disegni della Crocifissione, realizzati negli ultimi dieci anni della sua vita. Attraverso di loro assistiamo a un artista anziano che si rivolge all’atto del disegno come mezzo di meditazione spirituale – variazioni su a unico tema per esplorare i suoi sentimenti riguardo alla mortalità, al sacrificio, alla fede e alla prospettiva di redenzione.