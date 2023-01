Miart 2023, presentata la 27a edizione della Fiera d’arte moderna e contemporanea. Un evento in “Crescendo”

Si è tenuta stamane alla Pinacoteca di Brera la presentazione ufficiale di Miart, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano che si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2023

Alla presenza di numerose persone, si è tenuta stamane nella prestigiosa sala conferenze della Pinacoteca di Brera, la presentazione di miart 2023, Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Ad aprire i saluti James Brandburne, direttore della Pinacoteca di Brera, che ha sottolineato l’importanza di Brera anche in rapporto a questa fiera sempre più internazionale. Sono seguiti: Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Tommaso Sacchi, Assessore Comune di Milano, Nicola Ricciardi, Direttore Artistico di Miart e infine a concludere Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e Direttore Gallerie d’Italia.

Come sottolineato dal Curatore, questa edizione si prepara a restare negli annali storici per la grande adesione di gallerie che sono state confermate oltre ogni previsione. Miart 2023 vedrà 169 gallerie con una crescita a doppia cifra solo rispetto lo scorso anno. Per la prima volta si vedranno grandi gallerie internazionali fino ad oggi assenti questo anche grazie alle diverse partnerhip con realtà e istituzioni milanesi (Palazzo Reale, GAM, La Fondazione Hangar Bicocca, Fondazione Prada, Fondazione ICA, Museo della Scienza, La Triennale e altre ancora) che durante la settimana ArtWeek presenteranno programmi di grandissimo interesse artistico e culturale.

“Crescendo”: la campagna che accompagna miart 2023

Il tema di quest’anno gira attorno al tema “Crescendo”, parola d’ordine dell’edizione che intende sottolineare lo sviluppo riscontrato nel corso dei due anni precedenti e il desiderio di proseguire verso la traiettoria ascensionale oltre l’anno in corso. Nel linguaggio musicale per “crescendo” si intende l’aumento graduale dell’intensità del suono – come ben descrive Ricciardi paragonandola alla Primavera di Igor’ Fëdorovič Stravinskij.

Miart conferma la distribuzione degli spazi in tre sezioni: Emergent, Established e Decades

Inoltre miart promuove una serie di premi volti a supportare l’impegno e la visione delle gallerie e degli artisti che partecipano alla Fiera.

Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano del valore di 100.000 euro destinato a opere che andranno ad implementare la Fondazione Fiera di Milano.

Premio Herno che conferma il riconoscimento di 10.000 euro che sarà assegnato allo stand con il progetto espositivo.

LCAPrize for Emergent dal valore di 4.000 euro destinato alla galleria con la migliore presentazione nella sezione Emergenti.

Premio Convivio con un investimento di 20.000 euro dedicato alla sezione Emergent per un’opera site specific.

Premio Rotary Club Milano Brera che consiste nell’acquisizione di u’opera di un artista emergente.

Sicuramente, come sottolinea l’Assessore Sacchi, Milano sarà coinvolta con la partecipazione non solo degli addetti ai lavori ma anche socialmente, rendendo questo momento artistico un vero e importante manifestazione “meneghina” diffusa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano.

Intesa Sanpaolo, anche quest’anno è Media Partner di miart 2023 e la propria presenza sarà ulteriormente valorizzata dalla presenza di Intesa Sanpaolo Private Banking vista la particolare focalizzazione sul servizio di Art Advisory come espresso da Michel Coppola che chiude la presentazione di oggi.