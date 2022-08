Meteo, weekend verso il picco del caldo ma temporali in arrivo. Cnr:”Il 2022 anno più caldo di sempre”

Il weekend in arrivo sarà ancora nella morsa del caldo africano ma arriveranno temporali entro domenica – Il Cnr: “Il 2022 è l’anno più bollente di sempre”

Si intravede la luce infondo al tunnel: quello del 6 e 7 agosto sarà un weekend di caldo africano, ma con piogge in arrivo. Secondo gli esperti, l’ondata di calore sarà molto intensa – con picchi di 38-40 gradi all’ombra – ma di durata inferiore rispetto alle precedenti: le temperature caleranno prima al Nord, poi al Centro e probabilmente da martedì tornerà a respirare anche il Sud con qualche pioggia sparsa. Dunque, aria più fresca in arrivo, ma il bilancio di questi mesi, tra temperature anomale e siccità, resta alquanto drammatico come evidenziano gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isac-Cnr).

Le previsioni meteo del 6 agosto

Al mattino temporali sulle Alpi centro-orientali. Dopo metà giornata l’instabilità temporalesca dilagherà verso le zone pianeggianti di tutto il Nord con rischio di fenomeni anche molto intensi. Le temperature massime vanno dai 35° di Milano ai 38° di Bologna.

Al Centro tempo lievemente instabile: al mattino prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili piogge sparse a carico dei settori appenninici. Sulla Sardegna, prevale il ben tempo. Le temperature massime vanno dai 36° di Roma ai 38° gradi a Firenze.

Al mattino al Sud cielo sereno o poco nuvoloso, con una nuvolosità più compatta sulla Calabria. Nel pomeriggio piogge più probabili lungo i rilievi appenninici. Temperature massime comprese fra i 33° di Napoli e i 35° di Bari.

Le previsioni di domenica 7 agosto

Al Nord possibili temporali, anche violenti, fin dalle prime ore del mattino, soprattutto tra Piemonte e Lombardia, fino in pianura nel corso della mattinata. Rischio anche di grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio l’instabilità sarà protagonista su tutto l’arco alpino, fin verso il Triveneto. Le temperature caleranno, con massime comprese fra i 25° di Bologna e i 28° di Torino e Milano.

Al Centro il sole sarà protagonista della mattinata, poi nel pomeriggio forti temporali lungo l’Appennino, con possibili sconfinamenti sul versante tirrenico. In Sardegna sempre cielo sereno. Temperature massime comprese fra i 34° di Firenze e i 36° di Roma.

Al Sud ancora bel tempo prevalente, con qualche possibile rovescio nel pomeriggio sui settori appenninici calabresi e sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime comprese fra i 32° di Palermo e i 35° di Napoli.

L’anno più caldo di sempre: aria e acqua, tutto fuori norma

I dati del Cnr sanciscono che i primi sette mesi dell’anno proiettano il 2022 come il più caldo di sempre: con una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%. Luglio appena concluso ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800 (da quando vengono rilevati i dati).

L’anomalia climatica più evidente quest’anno si è avuta in estate con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003.

Il 10 maggio scorso per l’Italia è iniziata una delle peggiori e lunghe fasi calde degli ultimi anni. Ben cinque ondate di calore africano hanno investito il nostro paese senza significative interruzioni, con temperature vicine o superiori ai 40 gradi all’ombra: siamo più caldi di alcune zone del Marocco, abbiamo il mare rovente quasi come il Mar Rosso ed il Golfo Persico. Da non dimenticare lo zero termico che ha raggiunto i 5mila metri e che stabilmente si è posizionato sui 4.800 metri da metà luglio, portando valori positivi di temperatura anche sul Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa.