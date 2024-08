Meteo weekend: piogge sparse al Nord, ma caldo estremo almeno fino a Ferragosto

Il caldo resterà protagonista questo weekend, con qualche temporale che offrirà solo una breve tregua. Le temperature rimarranno elevate e il caldo intenso continuerà almeno fino a Ferragosto

Il caldo torrido non dà tregua. Dopo giorni di temperature elevate in tutta Italia, il primo weekend di agosto porterà temporali e rovesci sparsi, soprattutto al Nord, dal Veneto all’Emilia-Romagna. Nonostante questa breve parentesi, il caldo africano persisterà su tutto il paese, con temperature superiori alla media, in particolare al Centro-Sud, e continuerà senza significativi miglioramenti almeno fino a Ferragosto.

Weekend da bollino rosso: ecco per chi

Il ministero della Salute ha dichiarato il livello di rischio massimo per otto città italiane, tra cui Firenze, per entrambi i giorni del weekend. Le città interessate includono anche Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Altre città, come Bari e Palermo, sono sotto allerta arancione, mentre Milano, Napoli, Venezia e Verona sono sotto allerta verde.

Previsioni per il primo weekend di agosto

Sabato sarà caratterizzato da un mix di sole e temporali. Al Nord, ci saranno rovesci brevi sulle Alpi orientali, con temperature massime tra 28 e 33 gradi. In Emilia-Romagna, non si escludono grandinate. Al Centro, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio ci saranno acquazzoni o temporali sull’Appennino e lungo la costa adriatica, con temperature tra 29 e 34 gradi. Al Sud, il tempo sarà variabile, con qualche piovasco sui rilievi e cielo sereno altrove, con temperature massime fino a 36 gradi. I venti saranno deboli e variabili, e il mare sarà poco mosso, con occasionali condizioni di mosso localmente.

Domenica, il tempo sarà per lo più soleggiato in tutto il paese. Al Nord, potrebbero verificarsi acquazzoni pomeridiani su Alpi e Prealpi, con temperature tra 30 e 35 gradi. Al Centro, il mattino sarà sereno, mentre nel pomeriggio si prevedono acquazzoni sull’Appennino, con temperature tra 30 e 35 gradi. Al Sud, il bel tempo dominerà, ma non si escludono brevi temporali sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature rimarranno stabili o leggermente più basse, tra 32 e 36 gradi.

Quanto durerà il caldo intenso?

Secondo le previsioni, il caldo torrido continuerà a caratterizzare l’estate italiana: le temperature massime potrebbero sfiorare i 40 gradi da Nord a Sud. Il weekend del 10-11 agosto potrebbe portare caldo localmente intenso, mentre Ferragosto si prevede stabile, con caldo persistente e temporali poco incisivi.