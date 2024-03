Meteo weekend: Pasqua e Pasquetta tra caldo anomalo e piogge. Ecco le previsioni del tempo

Il weekend sarà caratterizzato da un meteo instabile: a Pasqua ci attendono piogge al Nord, mentre al Sud regnerà un caldo tipicamente estivo. Anche per Pasquetta, l’instabilità sarà predominante

Anche quest’anno Pasquetta sembra essere sinonimo di maltempo, almeno per alcune regioni, mentre Pasqua si preannuncia più stabile e serena. Ma come si presenta il quadro meteo per questo weekend? L’Italia si trova spaccata in due scenari climatici contrastanti: al Sud, un’ondata di caldo inaspettato farà impennare il termometro fino a toccare i 33°C tra Pasqua e Pasquetta; mentre al Nord ci attendono fasi instabili con piogge alternate a schiarite, mantenendo un clima più fresco con massime intorno ai 15-18°C in pianura.

Che tempo farà nel weekend? Pasquetta a rischio

Gli esperti meteo ci dicono che la linea di separazione tra il clima quasi autunnale e quello estivo sarà tracciata più o meno lungo la Bassa Toscana, l’Umbria e le Marche. A Nord di questa “linea immaginaria” (che va da Livorno ad Ancona) ci saranno acquazzoni sparsi, mentre al Sud ci sarà un clima più mite e soleggiato, con temperature che oscilleranno tra i 22-25°C e punte oltre i 30°C in Sicilia, Calabria e Puglia.

Da venerdì, l’anticiclone africano ha deciso di fare capolino spostandosi verso i Balcani e alcune parti dell’Italia, portando stabilità nelle regioni meridionali e adriatiche, mentre il Nord-Ovest e le Alpi si sono dovute confrontare con alcuni rovesci e venti sferzanti. Anche oggi, sabato 30 marzo, sarà caratterizzato da momenti di incertezza sulle regioni nord-occidentali, con piogge che si estenderanno fino all’Alta Toscana in serata. Al contrario, al Sud, al Nord-Est e lungo l’Adriatico ci sarà un clima più clemente e soleggiato, seppur con un vento ancora deciso.

Per la Santa Pasqua, domenica 31 marzo, le previsioni indicano acquazzoni al mattino su Liguria, Alpi e Triveneto, con qualche rovescio anche sull’Alta Toscana e il resto del Nord-Ovest. Nel pomeriggio, le piogge si sposteranno su Alpi e Triveneto, mentre a Sud della linea Livorno-Ancona il tempo sarà principalmente asciutto, soleggiato e piuttosto caldo per questa stagione. Per la Pasquetta, lunedì primo aprile, la situazione sarà simile con acquazzoni al Centro-Nord, e possibili piogge anche su Lazio e Sardegna, alternati a schiarite nel pomeriggio.

Insomma, l’Italia si trova divisa tra un Sud che si tuffa nell’estate e un Nord che balla tra piogge e schiarite.