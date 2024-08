Meteo weekend, il caldo non molla: agosto si chiude con afa e settembre inizia rovente. Ma quanto durerà?

L’estate africana non allenta la presa, con il caldo anomalo che raggiungerà il suo apice questo fine settimana. Le temperature rimarranno elevate anche all’inizio del nuovo mese

L’estate africana sembra decisa a non allentare la sua presa, e il caldo anomalo raggiungerà il suo apice durante il fine settimana. Questo weekend, che segna il passaggio da agosto a settembre, porterà temperature superiori ai 35 gradi in molte località italiane. Chi è in vacanza potrà godere di giornate di sole e caldo intenso, mentre chi è rientrato in città dovrà essere paziente. Il caldo, con picchi di 37-38 gradi, sarà particolarmente intenso nelle zone interne del Centro-Sud e in Sardegna. A Oristano si toccheranno i 37 gradi, Caserta, Ferrara, Firenze e Terni raggiungeranno i 36 gradi, Bologna, Padova e Roma si avvicineranno ai 35 gradi, e Milano non sarà da meno con 33-34 gradi. Anche se all’inizio della prossima settimana l’instabilità potrebbe aumentare e il caldo potrebbe attenuarsi leggermente, le temperature rimarranno comunque superiori alla media stagionale.

Meteo weekend: sempre più sole e sempre più caldo

Il mese di agosto si chiuderà con sole e caldo estremo. Nel pomeriggio di sabato 31 agosto, si prevede una lieve variabilità su Alpi e Appennino, con brevi rovesci localizzati su Alpi occidentali, Dolomiti, rilievi calabresi e Sicilia orientale, in rapido esaurimento dalla sera. Le temperature continueranno a salire, con picchi di 36-37 gradi in Toscana, Lazio, Campania e Sardegna.

Domenica primo settembre, inizierà con una perturbazione che porterà un aumento dell’instabilità soprattutto sulle Alpi e nelle aree limitrofe di pianura nella seconda parte della giornata. Nel resto d’Italia, sole e caldo con qualche annuvolamento sui rilievi. Verso sera, la coda di un fronte atlantico si avvicinerà al Nord Italia, causando un incremento dell’instabilità sulle Alpi e localmente sull’alta Pianura Padana.

Quando finirà questa ondata di caldo?

Con l’arrivo di settembre, cambierà il mese ma non il caldo. Le ore di luce e sole diminuiranno, ma le alte temperature continueranno a essere protagoniste. Nei primi giorni di settembre, è possibile qualche temporale isolato sui rilievi, ma gli esperti non si aspettano un grande calo delle temperature. Le previsioni indicano un ritorno a condizioni anticicloniche con temperature superiori alla media per il resto della settimana. La prima decade di settembre sarà quindi molto calda e senza precipitazioni significative.