Meteo: weekend di sole, ma lunedì torna il caldo africano

Sole e temperature in aumento nel weekend in tutta Italia. Possibili rovesci in alcune zone d’Italia – Da lunedì l’anticiclone africano si abbatterà sull’Europa con punte fino a 38 C.

Dopo una settimana di tregua, con temperature in calo in tutta Italia, nel weekend le temperature cominceranno nuovamente ad aumentare, con possibili temporali e rovesci sparsi, in vista delle settimane più calde dell’estate. A partire da lunedì si torna ai massimi, con punte fino a 38 C.

Nel dettaglio, sabato 21 sarà una giornata soleggiata su quasi tutto il Paese. Secondo 3BMeteo, a ridosso di Alpi, Prealpi, Pedemontane e sul Piemonte sono previste nuvole sparse, con qualche breve rovescio o temporale tra pomeriggio e sera in particolare sulla cerchia alpina e sul Piemonte occidentale. Isolati focolai temporaleschi non esclusi anche sull’Appennino centrale e in particolare sui massicci abruzzesi.

Sul resto dell’Italia previsto bel tempo e un aumento delle temperature, soprattutto sui versanti tirrenici e sulla Sardegna.

Previsioni simili anche per domenica 21 luglio, dove il sole dovrebbe splendere su gran parte del Paese con annuvolamenti e possibili temporali a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane, Alpi centro-orientali. Pioggia possibile anche tra Dolomiti, Carnia e tarvisiano tra le ore pomeridiane e serali.

Domenica ci sarà un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord. Le città più calde saranno Roma, Firenze, Bologna e Roma con 34 C.

Da lunedì l’anticiclone africano prenderà il sopravvento in tutta Europa. Sole cocente e temperature in impennata fino a 38 C al Centro-Nord.