Meteo, weekend di fuoco in Italia: caldo africano fino a 40°C, temporali al Nord e sole al Sud

L’anticiclone africano porta un nuovo picco di caldo in Italia, con temperature fino a 40°C al Sud. Temporali al Nord nel weekend, sole e caldo intenso al Centro-Sud. Calo delle temperature previsto dalla prossima settimana

Un inizio d’estate a corrente alterna. Dopo un calo delle temperature durante la settimana, l’Italia si prepara a una nuova ondata di calore con l’arrivo dell’anticiclone africano, che porterà temperature elevate fino a sfiorare i 40°C, soprattutto al Sud (circa 10 gradi in più rispetto alle medie di fine giugno). L’anticiclone sta, infatti, rafforzando la sua presenza sul Mediterraneo, garantendo condizioni di alta pressione su gran parte del Paese.

Il weekend sarà prevalentemente bello su tutta la Penisola ma non mancheranno anche forti temporali. Un ciclone, infatti, situato sull’Europa occidentale influenzerà il tempo nel Nord Italia portando nubi e precipitazioni temporalesche.

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in questo ultimo fine settimana di giugno.

Sabato 29 giugno

Sabato 29 giugno inizierà con tempo prevalentemente soleggiato su tutta Italia. Al Nord, però, si registreranno già le prime piogge sul settore alpino occidentale. Le temperature saranno elevate, con valori massimi tra 29 e 36 gradi, ma al Sud e sulle Isole Maggiori si potranno raggiungere anche i 40 gradi.

La situazione cambierà nel pomeriggio. La nuvolosità aumenterà gradualmente al Nord, portando temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, che si estenderanno in serata anche a Veneto, Trentino Alto Adige e settori settentrionali dell’Emilia. Il Centro-Sud e le Isole continueranno a godere di sole e caldo intenso, con temperature molto al di sopra della media stagionale.

In serata i temporali si intensificheranno al Nord, con possibili forti rovesci, attività elettrica e locali grandinate. Anche il Nordest sarà interessato da fenomeni temporaleschi, in particolare il Veneto occidentale e il Trentino Alto Adige.

Domenica 30 giugno

Domenica 30 giugno, l’anticiclone africano farà il suo ritorno, garantendo una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte d’Italia. La giornata inizierà con tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord, invece, il clima sarà più fresco rispetto ai giorni precedenti, ma l’instabilità persisterà, soprattutto sui settori alpini, con temporali che potrebbero sconfinare nelle pianure vicine. La nuvolosità sarà più diffusa, con possibili piogge in Liguria e sulle Alpi centrali, le temperatura saranno in calo anche n Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al Sud e in Sicilia, il caldo sarà, invece, estremamente intenso con punte vicine ai 40 gradi in Puglia, Basilicata e Sicilia orientale.

In serata le condizioni meteo rimarranno stabili e calde al Centro-Sud e sulle Isole, mentre al Nord ci sarà una maggiore variabilità, con nuvolosità alternata a schiarite. Le temperature caleranno lievemente al Nord e parte del Centro, mentre al Sud e nelle Isole resteranno molto elevate.

Settimana prossima regna l’instabilità

A partire dalla prossima settimana, l’arrivo di correnti atlantiche fresche, seguite da una rapida perturbazione, incrementerà l’instabilità anche nelle regioni centro-meridionali. Questo determinerà una temporanea riduzione del caldo su larga parte del Paese, con un generale abbassamento delle temperature che si estenderà gradualmente anche al Sud.