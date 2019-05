Meteo weekend 18-19 maggio: ancora pioggia e freddo

Le schiarite non mancheranno, soprattutto la sera, ma quello che sta per arrivare sarà un altro fine settimana all’insegna del maltempo su (quasi) tutta l’Italia

È un altro weekend di maltempo quello che attende l’Italia il 18 e 19 maggio. Secondo le previsioni del tempo dell’Aeronautica militare, sabato 18 il meteo sarà inclemente soprattutto al Nord, dove il cielo sarà da molto nuvoloso a coperto su tutte le regioni, con precipitazioni diffuse, anche intense al mattino su Piemonte, Liguria, Emilia e tra pomeriggio e serata su pianura lombarda, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove potrebbero arrivare dei veri e propri temporali.

Centro e Sardegna

Molte nuvole anche su tutte le regioni del Centro e sulla Sardegna, con piogge e temporali che sulla Toscana risulteranno localmente più consistenti. È prevista tuttavia un’attenuazione dei fenomeni dalla sera con schiarite su Sardegna centromeridionale, Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia

Al Sud il cielo sarà coperto un po’ su tutte le regioni, ma con nubi più compatte sul settore ionico al primo mattino. Seguiranno dapprima un incremento della nuvolosità su Campania settentrionale, Molise, Puglia settentrionale e Basilicata, con deboli rovesci e poi ampi rasserenamenti nelle ore pomeridiane, salvo nuovi annuvolamenti più consistenti attesi su Sicilia e zone

ioniche.

Temperature

Quanto alle temperature, minime in lievissimo calo sul Piemonte occidentale,

stazionarie su Valle d’Aosta, restante territorio piemontese,

Lombardia, Trentino-Alto Adige, rilievi veneti e friulani, Romagna e

Salento. Generale aumento sul resto della penisola.

Le massime, invece, saranno in leggero rialzo lungo le coste adriatiche centromeridionali, Sardegna orientale, aree tirreniche meridionali e sulla Sicilia centroccidentale. In diminuzione su Liguria ed aree pianeggianti settentrionali,

restante territorio sardo, regioni centrali tirreniche, Umbria e nord

Campania.

METEO DOMENICA 19 MAGGIO

Nord

Veniamo così alle previsioni meteo per domenica 19 maggio. Sempre secondo le previsioni del tempo a cura dell’Aeronautica militare, al Nord il cielo sarà nuovamente molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse a

prevalente carattere di rovescio o temporale, in riduzione serale su

Piemonte, Lombardia e in forma più decisa sull’Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna

Molte nubi un po’ ovunque al Centro, più compatte su Sardegna settentrionale

e settore peninsulare. Dalla sera generale esaurimento delle precipitazioni, a parte alcuni deboli rovesci nelle ore notturne su alta Toscana, Umbria centromeridionale e su buona parte del Lazio. Ampie schiarite invece sulle aree adriatiche di Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia

Al Sud e sulla Sicilia,estesi passaggi di nubi medio-alte poco consistenti, ma con ulteriori annuvolamenti compatti associati a deboli rovesci attesi

fino alle ore serali su Molise occidentale, Campania centrosettentrionale e nord della puglia.

Temperature

Infine, uno sguardo alle temperature. Domenica le minime saranno in lievissimo rialzo sulla catena alpina occidentale, Lombardia orientale, Veneto, Puglia centromeridionale, Basilicata ionica e Sicilia centromeridionale. In flessione sulla Sardegna e sul restante territorio siciliano

Massime in aumento al nord, Puglia, Basilicata e Calabria ioniche e

sulla Sicilia centromeridionale. In leggero calo su Sardegna, Umbria orientale, Marche e nord Abruzzo. ideused1 \l