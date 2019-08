Meteo: temporali al Nord, a Ferragosto rinfresca ovunque

Tra lunedì e martedì arriva il maltempo al Nord e le massime tornano su valori normali: poi l’aria fresca giungerà progressivamente anche al Sud, almeno fino a venerdì.

Archiviata l’ennesima ondata di caldo africano di un’estate torrida, gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo: a Ferragosto, in realtà anche prima al Nord, arrivano i temporali e dunque il fresco. Certo, il tempo potrebbe non essere sempre soleggiato e i milioni di vacanzieri non ne saranno entusiasti, ma per tutti (e soprattutto per chi è in città a lavorare…) questo significa temperature che tornano nella media stagionale, niente bollini rossi, niente allarmi per la salute, per l’ambiente, per le coltivazioni.

Con buona pace dunque di chi in spiaggia vorrebbe il sole h24, già tra lunedì e martedì arrivano i primi temporali al Nord e le massime tornano su valori civili, intorno ai 30 gradi o appena sopra. Per non parlare delle minime, uno dei grandi problemi di questa estate, soprattutto nelle grandi città dove la tendenza volge sempre di più all’afa notturna, con aria irrespirabile fino alle 2 del mattino in alcuni casi e colonnina di mercurio che segna irrealmente 25-26 gradi: nei prossimi giorni, si tornerà sui 20-22 al massimo.

Mercoledì il maltempo e soprattutto l’aria fresca si sposterà progressivamente verso il Centro, mentre farà ancora molto caldo al Sud, con punte ancora vicine ai 40 gradi in alcuni casi (Sicilia e Calabria soprattutto). Giovedì invece, nel giorno di Ferragosto, il meteo sarà instabile praticamente ovunque, anche se le precipitazioni saranno fondamentalmente ancora concentrate al Nord del Paese. Anche al Sud però le massime scenderanno su valori normali, intorno ai 30 gradi.

Il fresco, con i residui rovesci temporaleschi, persisteranno anche nella giornata di venerdì 16 agosto. Per il weekend invece non è ancora dato sapere: come è noto, una previsione meteorologica autorevole e non allarmistica non si spinge oltre i 3-4 giorni.