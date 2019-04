Meteo, Pasqua a due facce: sole al Nord, nubi e pioggia al Centro-sud

Il sabato di Pasqua esplode il gran caldo ma già da domenica torna l’instabilità, soprattutto al Centro-Sud: ecco le previsioni.

Dal caldo al freddo e viceversa: il meteo degli estremi non dà tregua. Pasqua e Pasquetta saranno in bilico, sotto il segno della dinamicità primaverile con frequenti acquazzoni, temporali, qualche raggio di sole e con un’Italia sostanzialmente divisa in due: al Nord il sole resisterà anche domenica, mentre al Centro-Sud il tempo si guasterà già nel giorno di Pasqua. La giornata di sabato invece sarà bella ovunque, con temperature in rialzo. La causa di questa variabilità sarà un flusso atlantico proveniente da Ovest che permetterà alle perturbazioni di raggiungere l’Italia e tutto il bacino del Mediterraneo.

“Attenzione alla Spagna, dove un minimo di bassa pressione comincerà a muovere il suo centro motore verso est e dunque verso l’Italia. – dichiara Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it – Poi il tempo potrebbe tornare a essere fortemente instabile con il ritorno delle piogge e dei temporali sparsi, anche se in un contesto di forte variabilità. Insomma, per alcune zone del Paese ci sarà bisogno dell’ombrello mentre in altre aree d’Italia si potrà godere di tempo più clemente.”

Si prospettano quindi, feste bagnate col rischio gli italiani cambino all’ultimo i loro piani. Pasqua inizierà col bel tempo quasi ovunque a parte qualche annuvolamento innocuo sul versante Tirrenico. Tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio però, ci sarà un cambiamento di rotta: temporali sulle zone interne di tutta Italia con piogge improvvise ed eccezionalmente delle grandinate. Precipitazioni previste anche su Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia e Appennino Centro-Meridionale (Abruzzese, Molisano e Lucano).

A Pasquetta la situazione continuerà a rimanere instabile con temporali concentrati nelle ore pomeridiane. Tra un acquazzone e l’altro arriveranno anche momenti di ciel sereno (ma non ovunque). Al momento le zone che potranno beneficiare del sole saranno Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia. La situazione resterà instabile almeno fino al primo maggio a causa della mancanza dell’Alta Pressione. Le temperature resteranno stazionarie sulle Isole Maggiori con massime prossime ai 24-25°C e abbastanza normali sul resto della Penisola, comprese tra 17 e 19°C. I venti saranno tutti di scirocco.