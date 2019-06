Meteo: nubifragi al Nord ma caldo africano da martedì su tutta Italia

ieri acquazzoni e nubifragi soprattutto a Milano e Torino, ma nella prossima settimana un’ondaca di caldo eccezionale si abbatterà sul nostro Paese

Dopo un weekend di tregua, segnato anche dal maltempo nella giornata di sabato su quasi tutto il Nord, con acquazzoni che hanno provocato disagi in alcune città tra cui Milano e Torino, l’inferno è pronto a scatenarsi nella settimana che sta per iniziare, con una nuova ondata di caldo africano che raggiungerà il suo apice nella giornata di giovedì, quando da Nord a Sud, e soprattutto nelle grandi città del Centro-Nord, dove le massime arriveranno a sfiorare i 40 gradi.

Le temperature sono previste ancora nella norma nelle giornate di domenica (quando in Lombardia e in Veneto c’è ancora l’allarme arancione della Protezione Civile per il rischio precipitazioni) e lunedì (quando torna il sole ma non ancora il caldo afoso), mentre da martedì l’anticiclone africano inizierà a farsi sentire, inizialmente soprattutto al Nord e in Toscana, ma gradualmente in tutta la penisola, isole comprese, dove le massime per tutta la settimana saranno almeno sui 32-33 gradi, con molta afa e temperature fuori norma anche di notte.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, ad esempio, a Milano la temperatura non riuscirà a scendere al di sotto dei 25 gradi, a Bologna saranno addirittura 26, a Roma 23, a Firenze e Napoli di nuovo 25. Già nella giornata di venerdì 28 giugno, tuttavia, dovrebbe registrarsi una relativa tregua, ma solo al Nord, con temperature massime ancora sostenute ma più vicine alle medie stagionali (questo, climaticamente, è uno dei periodi più caldi dell’anno). Il caldo invece sarà ancora drammatico al Centro-Sud. L’eccezionale ondata di caldo colpirà quasi tutta l’Europa.