Meteo, inizia la stagione delle piogge: scatta l’allerta rossa, arancione e gialla. Quanto durerà il maltempo?

L’Italia si trova in una lunga fase di maltempo con piogge pressoché quotidiane. E non si intravedono miglioramenti a breve

L’Italia si prepara a una lunga settimana “bagnata” sotto il dominio del maltempo. Secondo le previsioni degli esperti, da oggi martedì 27 febbraio si prospetta un susseguirsi di giornate caratterizzate da “pioggia quotidiana”. Purtroppo, la situazione meteorologica non sembra promettere miglioramenti nel prossimo futuro.

Il responsabile di questa serie di fenomeni è un ciclone artico che ha già fatto il suo ingresso e continua a condizionare il clima su gran parte della penisola. Di conseguenza, piogge e temporali saranno una costante della settimana in corso, portando con sé un’atmosfera decisamente instabile e umida.

Meteo, il maltempo colpisce l’Italia: ecco dove

Le avverse condizioni meteorologiche non risparmieranno solo le regioni settentrionali, ma c’è anche un’attenzione particolare rivolta alle regioni centrali, soprattutto quelle tirreniche come Sardegna, Toscana e Lazio. Qui sono attese piogge abbondanti, mentre la situazione appare meno intensa nelle Marche e in Umbria, con rovesci più moderati. Le zone appenniniche vedranno accumuli significativi di neve sopra i 1400-1500 metri di quota. Il maltempo sembra non dare tregua, con una fase di instabilità che potrebbe protrarsi fino alla prossima settimana.

Nel Sud Italia, invece, si prevede una situazione più mite e variabile, con ampie schiarite a intermittenza. È come se l’Italia fosse divisa in due: da un lato, il Nord e il Centro affrontano il vortice ciclonico proveniente dalla Francia, mentre dall’altro il Sud gode di condizioni più tranquille e temperate.

Stati di allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso stati di allerta per affrontare le avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito alcune aree della Penisola. Da oggi il Veneto si trova in allerta rossa per rischio idrogeologico, mentre Emilia-Romagna, Toscana e altre zone del Veneto sono in allerta arancione. L’allerta gialla riguarda Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, alcune parti di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

A causa di queste condizioni meteo, diverse scuole nei comuni delle province di Livorno, Grosseto e Massa Carrara sono state chiuse.

Previsioni meteo: quanto durerà il maltempo?

Ecco un rapido riepilogo delle previsioni:

Martedì 27 febbraio: maltempo diffuso al Nord, pioggia su Toscana, Lazio, Sardegna e Umbria al Centro, clima mite al Sud.

Mercoledì 28 febbraio: piogge diffuse al Nord, peggiora su Adriatico e Sardegna orientale al Centro, temporali in Sicilia e Calabria al Sud.

Giovedì 29 febbraio: piogge in Emilia-Romagna, poi su tutte le regioni al Nord, maltempo su Adriatico e Sardegna orientale al Centro, maltempo in Sicilia e Puglia al Sud.

Le temperature seguiranno il gioco del tempo, con valori più bassi in caso di pioggia e più miti con schiarite.

La tendenza per il weekend prevede un nuovo peggioramento con piogge in arrivo venerdì e nel weekend. La domanda è: quando finirà questo maltempo? Secondo le tendenze attuali, la fase di instabilità dovrebbe persistere fino alla prossima settimana, con un progressivo miglioramento tra mercoledì 6 e venerdì 8 marzo.