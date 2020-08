Meteo: Ferragosto bollente, ma non al Nord

Temperature oltre i 35 gradi al Centro-Sud, ma a parte Roma e Bologna nessuna grande città è segnalata da bollino rosso per Ferragosto – Al Nord temporali e caldo normale.

Sarà un weekend di Ferragosto soleggiato e molto caldo su quasi tutta l’Italia, anche se non mancheranno le eccezioni. Soprattutto al Nord, dove già nella parte finale di questa settimana sono arrivati i primi temporali sull’arco alpino. Qualche pioggia dovrebbe verificarsi anche nel fine settimana, soprattutto domenica (e anche all’inizio della prossima settimana, soprattutto a Nord-Est e in qualche regione del Centro), il che farà sì che nelle regioni settentrionali il caldo sarà più contenuto: si aggirerà intorno ai 30 gradi come temperatura massima, o anche un po’ meno, insomma assolutamente nella norma visto che siamo in piena estate.

Molto più caldo invece al Centro-Sud, dove persisterà l’anticiclone africano e le temperature massime dovrebbero in alcune aree avvicinarsi ai 40 gradi. In ogni caso in molte regioni saranno abbondantemente superiori ai 30 gradi, con afa soprattutto nei centri urbani. Stando però al bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, non ci aspetta nulla di particolarmente tragico: i capoluoghi indicati con bollino rosso, cioè il livello di allerta più alto (rischi per la salute anche per persone sane e giovani), saranno solo quattro in tutto il Paese: Roma, Bologna, Campobasso e Rieti. Nella giornata di domenica 16 agosto a queste quattro città si aggiungerà Palermo. Da segnalare che persino una città come Milano sarà bollino verde (livello 0, nessun rischio) per l’intero weekend.