Meteo: da martedì maltempo e calo termico

Ancora caldo afoso sull’Italia, ma la svolta sta per arrivare: da martedì una perturbazione porterà piogge su quasi tutta la penisola – Temperature massime sotto i 30 gradi – Maltempo anche al Sud fino a venerdì.

E’ tornato il grande caldo su tutta Italia, anche al Nord dopo la breve tregua di qualche giorno fa, dovuta al passaggio di alcuni temporali. Le temperature su tutta la penisola, isole comprese, saranno ancora molto alte fino alla giornata di lunedì: non si toccheranno i drammatici picchi dell’ultima settimana di giugno, ma quasi ovunque la colonnina di mercurio segnerà temperature massime saldamente superiori ai 30 gradi. Da martedì, però, la svolta.

No, non è una bufala: martedì 9 luglio è la giornata da segnare sul calendario, l’oasi nel deserto di questo torrido inizio d’estate. Qualche avvisaglia di cambiamento ci sarà già nella serata di lunedì, con le minime in lieve calo al Nord. Poi, martedì, una perturbazione attraverserà praticamente tutto il Centro-Nord, portando precipitazioni soprattutto sulle aree alpine e appenniniche, ma anche in città soprattutto in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana.

Saranno risparmiati dalla pioggia il Nord-Est e il Sud, ma invece tutta Italia trarrà beneficio del calo termico: le temperature massime, quasi come per magia, scenderanno praticamente ovunque sotto i 30 gradi, e la buona notizia e che il fresco persisterà per diversi giorni. Stando alle previsioni dell’Aeronautica Militare, infatti, la perturbazione porterà tempo instabile almeno fino a venerdì 12 luglio, con il maltempo che a partire da giovedì arriverà anche al Sud e che al Centro potrà anche dare vita a fenomeni di particolare intensità.