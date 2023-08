Meteo, da martedì 8 agosto temperature di nuovo in rialzo ma senza i picchi delle scorse settimane

Laureato in Ingegneria informatica, gestisce la produzione web di FIRSTonline. Dopo una lunga esperienza come sistemista e consulente IT già a partire dalla fine degli anni '90, ha iniziato ad interessarsi di comunicazione e divulgazione scientifica. È stato content editor per i siti dei network HTML e Blogo (Triboo S.p.A.) per poi ricoprire il ruolo di responsabile informatico dell'agenzia di stampa "il Velino". Giornalista pubblicista dal 2011, specializzato nella realizzazione di guide, tutorial e approfondimenti nel settore specifico dell'ICT. Ex atleta di nuoto, ha svolto in gioventù attività a livello nazionale. Attualmente Personal Trainer, istruttore di kitesurf, sub e apnea.